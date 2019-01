Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale a Roma: “Il 9 gennaio mi sottoporrò all’asportazione del tumore al cervello”

Sembra che il fatidico giorno dell’operazione per l’ex tentatore Francesco Chiofalo sia finalmente arrivato e con lui anche tutte le paure e le preoccupazioni del caso. E’ stato lo stesso ‘Lenticchio’, solamente qualche settimana fa, a rendere noto attraverso un video sul suo profilo Instagram di stare lottando contro un tumore al cervello.

Fortunatamente l’ex di Selvaggia Roma non ha affrontato questa battaglia da solo ma sono stati infatti tantissimi i fan che in queste settimane hanno dimostrato il loro sostegno. Nella giornata di ieri, 7 gennaio 2019, Francesco, ha fatto sapere di essere stato ricoverato nel reparto di neurologia dell’Ospedale San Camillo di Roma “Oggi lunedì 07 gennaio 2018 alle ore 18:00 mi hanno ricoverato al centro di neurochirurgia dell’ospedale San Camillo di Roma. Nella giornata di domani mi sottoporrò a ulteriori analisi e controlli pre-operatori”.

Non è finita qui perchè finalmente ‘Lenticchio‘ ha svelato la data della sua operazione asserendo appunto che salvo imprevisti l’asportazione chirurgica del tumore al cervello è previsto per mercoledì 9 gennaio 2019. “Andrà tutto bene” ha confermato il ragazzo romano visibilmente agitato e preoccupato per quanto accadrà in futuro.

Inutile dire che anche nelle ultime ore i suoi tantissimi fan si sono riversati sul suo profilo Instagram per commentare con messaggi di solidarietà e vicinanza. Chiofalo è stato spesso presente nel raccontare quanto successo e la sua preparazione all’operazione con video e piccole pillole alla volta svelando altresì di essersi tatuato la frase ‘andrà tutto bene’ per buon auspicio.

Non ci resta dunque che attendere novità in merito all’operazione di Francesco con la speranza che lui stesso possa, al più presto, informare i suoi seguaci magari attraverso un ulteriore video sulle sue Instagram Stories. Nel frattempo incrociamo le dita per un giovane ragazzo che purtroppo si è visto costretto ad affrontare una malattia terribile.