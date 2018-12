Francesco Chiofalo, parole d’amore per la madre dopo l’annuncio del tumore: "Ora più che mai ho bisogno di te"

Francesco Chiofalo torna su Instagram dopo che, nei giorni scorsi, ha rivelato con un video di essere affetto da un tumore cerebrale e che, dopo le feste natalizie, dovrà sottoporsi a un intervento molto delicato. Una notizia alquanto scioccante non solo per lui ma anche per i tantissimi follower che, dopo la sua partecipazione a Temptation Island, continua a seguirlo sempre.

Il ‘lenticchio nazionale’ dopo aver ricevuto infatti moltissimi messaggi di vicinanza e solidarietà da parte di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, ha voluto dedicare un appello al suo unico punto di riferimento ovvero sua madre. Parole piene d’amore per la donna che gli ha donato la vita “Sei sempre stata il mio punto di riferimento più grande… ed ora più che mai ho bisogno di te #tiamomamma“.

Francesco oltretutto ha postato un’immagine molto commovente che lo vede abbracciato proprio alla mamma mentre lei lo bacia teneramente sulla guancia. La foto è stata scattata all’interno dell’ospedale San Camillo Forlanini di Roma, segno che ‘lenticchio’ si sta già sottoponendo a tutti gli esami del caso.

Dopo il messaggio dato ai suoi follower sabato 22 dicembre, Francesco Chiofalo si è dimostrato molto commosso dai tantissimi messaggi di affetto da parte non solo dei suoi follower ma anche dei colleghi del mondo dello spettacolo. Se da una parte la mamma gli vicino in questo terribile momento, in tanti hanno invece puntato il dito contro la sua ex Selvaggia Roma attaccandola duramente sui social per il suo atteggiamento.

La stessa ha tentato di difendersi in ogni modo e, attraverso il suo profilo Instagram, ha scritto un post nel quale spiega le sue sensazioni e le sue emozioni. “Vorrei essere lasciata in pace da tutte quelle persone che non fanno altro che dire cattiverie e augurarmi la morte. Fate schifo. In più, certo che mi dispiace. Sarei un cane” ha infatti chiosato Selvaggia.