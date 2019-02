Francesco Chiofalo, parla il chirurgo che lo ha operato: "E’ in dimissione protetta"

Francesco Chiofalo non più tardi di un mese fa è stato operato di un meningioma al cervello e, nonostante ad oggi sia ritornato a casa dopo aver trascorso qualche settimana in una struttura riabilitativa per rimettersi dall’intervento, molte critiche e polemiche sono sorte su di lui. Questo perchè l’ex tentatore aveva ammesso di sapere da mesi della macchia ma di aver creduto si trattasse di un ematoma.

A mettere a tacere le polemiche delle ultime settimane ci ha pensato il chirurgo che ha operato l’ex di Selvaggia Roma con una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine. Il Dottor Delitala ha spiegato che la massa in mezzo ai due emisferi è stata rimossa completamente anche se questo non vuol dire che Chiofalo non abbia rischiato grosso.

Infatti come ben ricordiamo, Francesco era terrorizzato di perdere la vista o di rimanere invalido per tutta la vita: per fortuna così non è stato e oggi l’ex tentatore è in riabilitazione ma soprattutto “è in dimissione protetta” e rimarrà così fino a quando non arriveranno i risultati dell’esame istologico della massa asportata.

Il chirurgo ha altresì svelato che Chiofalo dovrà rimanere sotto controllo per quanto riguarda “la radicalità di asportazione del tumore e lo stato di irritazione del cervello per confermare l’assenza di cellule maligne” e dunque non è ancora fuori pericolo. Secondo Delitala però c’è la possibilità che tra qualche giorno Francesco sia dichiarato completamente guarito anche se dovrà comunque sottoporsi ai controlli di routine futuri.

Intanto l’ex di Selvaggia Roma nel calore della sua casa e contornato dall’affetto dei suoi genitori e amici nella stessa intervista a Uomini e donne Magazine continua a ripetersi “Sei sempre tu”. Il ritorno alla normalità sarà lento e difficile ma sicuramente Francesco è sulla buona strada anche se ancora non ha ripreso in mano il suo lavoro.