Francesco Chiofalo parla dopo l’operazione: "Non muovo bene le gambe, non so ancora se il tumore è maligno"

Francesco Chiofalo è tornato a parlare di se rilasciando la sua prima intervista a Uomini e Donne Magazine dopo il lungo e difficile intervento per la rimozione di un meningioma al cervello. L’operazione è riuscita e l’ex tentatore di Temptation Island sta trascorrendo la sua convalescenza in una struttura riabilitativa di Roma.

“Fortunatamente, il rischio di subire danni permanenti non si è concretizzato.Sto bene, o meglio, sto come uno a cui hanno asportato un tumore di 6 cm dalla testa. Non ho avuto danni permanenti o lesioni gravi. Ora sono in attesa dell’esame istologico. Mi hanno detto che all’80% dovrebbe essere benigno però non si sa ancora: ci vogliono 15 giorni dall’estrazione chirurgica per avere i risultati. Non sarò tranquillo finché non avrò l’esito in mano” ha infatti rivelato Francesco preoccupato per l’esito del suo esame istologico.

Chiofalo ha altresì raccontato che dopo essere stato dimesso dall’ospedale, entrando in clinica ha potuto vedere l’enorme cicatrice dell’operazione e di aver pianto. Attualmente Francesco non si è ancora ripreso del tutto dall’operazione, è molto dimagrito e non riesce a muovere bene le gambe infatti deve muoversi con l’aiuto di un deambulatore “Non so spiegare quanto sia umiliante appoggiarsi su quell’attrezzo. Poi mi sono guardato allo specchio con i cerotti in testa e mi è venuto da piangere. Ho perso più di 10 kg: ho la faccia gonfia per i farmaci, ma il corpo è molto dimagrito. Io però ce la sto mettendo tutta per riprendermi e uscire”.

L’ex tentatore non vede l’ora di potersi rimettere ed è molto fiducioso per il futuro e, anche se mancano ancora i risultati dell’esame istologico, è pronto a ricominciare e a tornare il Francesco di sempre. Tutta questa storia lo ha sicuramente fatto diventare più serio e meno spensierato e scherzoso di prima e non vede l’ora di considerare questa storia solo una piccola parentesi di una vita lunghissima.

Francesco si dichiara single e spiega di non avere attualmente nessuna fidanzata dal momento che non è riuscito a trovare la persona giusta con cui iniziare una storia vera ma svela il suo desiderio più grande ovvero quello di poter diventare presto padre.