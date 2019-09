Francesco Chiofalo parla del suo incontro con Antonella Fiordelisi: "Mi ha augurato la morte"

Nelle ultime settimane si è parlato molto della situazione sentimentale tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. I due hanno conquistato le prime pagine dei settimanali da quando l’ex tentatrice di Temptation Island ha scoperto dei numerosi tradimenti fatti da “Lenticchio”, chiudendo definitivamente la loro storia d’amore.

Dopo aver scoperto questo tradimento, Antonella Fiordelisi ha immediatamente avvisato i suoi numerosi fan grazie ad un post sul suo profilo Instagram. Francesco Chiofalo sembra soffrire molto, infatti in più occasioni ha svelato di essere pronto a tutto per chiarire con la sua ex fidanzata.

Fino a questo momento Antonella Fiordelisi è stata ferma sulla sua scelta, decidendo di non voler incontrare Francesco Chiofalo. In queste ore però sembra esserci stato un dialogo, anche se leggendo le parole di “Lenticchio” pare che le cose non siano andate nel migliore dei modi a causa del comportamento di lei.

L’incontro tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi

A parlare per prima di questo incontro è Antonella Fiordelisi, seppure non spiega i dettagli dietro alla loro conversazione: “Francesco per l’ennesima volta è a Salerno. Adesso che sono meno arrabbiata e sono più tranquilla, ho deciso di ascoltarlo, anche se rimango sulle mie posizioni. Io ho le idee già chiare su tutto. L’ho visto per pranzo e l’ho fatto parlare“.

Francesco Chiofalo invece dichiara di aver sentito delle dichiarazioni molto dure da parte sua: “Ho fatto a malapena in tempo a salutarla perché lei era molto impegnata a rendermi partecipe delle costruttive valutazioni che aveva fatto su di me come persona. Mi ha detto che sono una testa di ca**o, che mi odia, che non mi vuole più vedere, che non mi devo far più vedere, che devo andare a morire ammazzato, che faccio schifo, mi odia. Io mi sono rasserenato un pochino però rispetto a prima”.