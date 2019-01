Francesco Chiofalo, nove ore sotto i ferri: l’operazione al cervello è riuscita e lui è cosciente

Sebbene siano trascorse poche ore dal difficile intervento chirurgico al cervello subìto da Francesco Chiofalo, sembra proprio che il 29enne romano abbia superato egregiamente la fase più critica. Ha dovuto affrontare un’operazione invasiva al cervello, durata ben 9 ore. Una prova difficilissima, sostenuta con l’amore della sua famiglia e dei suoi fan, nonché con la solidarietà degli amici e la professionalità dei chirurghi.

Benchè dal web giungano svariati aggiornamenti sul suo intervento chirurgico, quello più rassicurante è che Francesco Chiofalo sta bene e ha superato brillantemente l’operazione. È andata bene l’asportazione del voluminoso meningioma benigno, ubicato in un’area delicatissima del cervello.

Dopo ben 9 ore di sala operatoria, il delicato intervento al cervello su Francesco Chiofalo è terminato: tutto è andato come previsto. Lo ha confermato l’ufficio stampa dell’Ospedale San Camillo Forlanini di Roma, laddove è stato operato. Un’operazione importante che ha permesso al protagonista di Temptation Island di debellare il tumore – fortunatamente benigno – grazie alla bravura dell’equipe di neurochirurgia della struttura ospedaliera romana.

Riservatezza sulla prognosi e sui dettagli dell’operazione. Non sono ancora noti i tempi di recupero di Chiofalo, ma questo intervento avrà chiaramente un lungo decorso post-operatorio, data la serietà dell’operazione chirurgica subìta. Da oggi in poi, l’obiettivo di Francesco sarà quello di rimettersi in sesto il prima possibile.

Intanto, sui social network, i 943 mila followers di Instagram di Francesco Chiofalo stanno festeggiando la buona riuscita dell’operazione. I fan hanno tirato un sospiro di sollievo e attendono febbricitanti ulteriori aggiornamenti in tempo reale. Un amico della famiglia Chiofalo ha scritto sul suo profilo di Instagram: “L’operazione di Francesco è andata a buon fine, eravamo tutti lì quando la mamma è uscita ed ha annunciato che tutto è andato bene. Francesco, lo sapevo che sei un leone. A tutti voi, presenti e non presenti. La nostra forza è quella dei medici che hanno aiutato Francesco a sconfiggere questo male”.