Francesco Chiofalo non è più single. Il ragazzo si starebbe frequentando con una ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Francesco Chiofalo, dopo lo spavento per l’operazione e l’asportazione del meningioma benigno che lo ha colpito poco prima di Natale, è ritornato attivo sui social e in particolare sul suo profilo Instagram. Non più tardi di una settimana fa aveva alimentato la curiosità dei suoi numerosi follower svelando di non essere più single.

Fin qui nulla di speciale se non fosse per il fatto che l‘ex di Selvaggia Roma è stato molto vago nel spiegare chi avesse rubato il suo cuore tanto da sottolienare che si trattava di una ragazza famosa e molto conosciuta soprattutto su Instagram. Ad oggi non è certo se i due si stiano frequentando oppure stnno veramente insieme ma, dopo molte domande e curiosità, finalmente Francesco ha reso nota l’identità della sua presunta fiamma.

Si tratterebbe infatti di una ex corteggiatrice di Uomini e Donne e che purtroppo non è riuscita a trovare l’amore nel programma seguitissimo di Maria De Filippi. La ragazza in questione sedeva sulla sedia rossa intenta a corteggiare Andrea Cerioli e, se non fosse stato per Arianna, sicuramente sarebbe stata la scelta del tronista.

Stiamo infatti parlando di Federica Spano e, stando a quanto diportato dalla “talpina” del Vicolo delle News lei e Franscesco stanno trascorrendo molto tempo assieme tanto da essere paparazzati per le vie di Roma sorridenti e molto complici. Francesco invece, solo pochi giorni fa, aveva teneramente dichiarato “Penso di essermi innamorato. Lei è un personaggio pubblico piuttosto conosciuto“ imbarazzato ma anche felice di aver riscoperto l’amore.

Per il momento i due sembrano intenzionati a vivere la loro storia al di fuori del gossip per comprendere esattamente come stanno le cose e come evolveranno in un eventuale futuro. Non ci resta dunque che attendere le novità in merito a questa nuova love-story magari dai diretti interessati che, dopo le reciproche delusioni, hanno trovato nuovamente la felicità.