Francesco Chiofalo nella bufera, polemica sulla data della lastra: l’ex Selvaggia Roma non stava mentendo

Nelle ultime settimane Francesco Chiofalo ha raccontato sui social la sua odissea: la scoperta di un tumore al cervello, il delicato intervento a cui si è sottoposto per asportarlo. Nella prima puntata del 2019 de ‘Le Iene‘ è andato in onda un servizio di Andrea Agresti atto a documentare la tragica vicenda di Francesco dal giorno prima dell’operazione fino alla conclusione positiva, l’intervento chirurgico: nelle ultime ore il sospetto che l’ex concorrente del reality prodotto da Maria De Filippi abbia detto qualche menzogna, come l’ex Selvaggia Roma aveva osservato, si sta sempre più concretizzando.

Durante il servizio realizzato dal programma di Italia1 alcuni sagaci spettatori hanno notato che la lastra mostrata da Lenticchio lo scorso 22 dicembre riportava una data non confacente: molte pagine su Instagram hanno postato l’ingrandimento, sulla lastra è evidente un indubbio 21 luglio 2018, cinque mesi prima l’annuncio su Instagram.

La polemica è scoppiata subitamente tanto che Francesco Chiofalo ha deciso di rilasciare una serie di video su Instagram per spiegare cosa è successo e il perché di quella che ha tutto il sapore di una mezza verità.

Il romano ha spiegato che il video in cui ha annunciato l’intervento e la scoperta del tumore è stato girato frettolosamente, in modo poco esaustivo: “Quel video è stato fatto in un momento di poca lucidità e in cui stavo molto male e ripensarci mi risale il dolore. In quel video ho spiegato a grandi linee quello che mi succedeva ed è stato fatto principalmente per spiegare ai followers perché ero inattivo sui social ed ero sparito nel nulla. Ho avuto uno sfogo e ho dovuto spiegare i motivi del mio malessere. Non ho spiegato altro e non ho raccontato come ho saputo del mio tumore”.

Alla luce dei fatti Selvaggia Roma aveva ragione, Chiofalo ha ammesso di aver avuto quel un piccolo incidente stradale a fine estate. Francesco ha sottolineato che all’epoca non conosceva la gravità della situazione, il tipo di tumore, visto che, ancora oggi, deve attendere i risultati dei controlli effettuati sulla massa che è stata asportata dal cervello per conoscerne la natura.