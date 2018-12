Francesco Chiofalo, messaggi di solidarietà da parte di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo

Il video postato da Francesco Chiofalo sul suo profilo Instagram nel quale annunciava di essersi ammalato di tumore al cervello, ha fatto rapidamente il giro della rete. Nemmeno a dirlo tantissimi colleghi del mondo dello spettacolo e non solo, hanno voluto riversarsi sul suo profilo a dimostrazione di solidarietà e vicinanza.

Il “lenticchio” di Temptation Island 2017 dunque ha mantenuto un posto d’onore nel cuore di chi lo ha seguito non solo nella sua storia con Selvaggia Roma ma anche nel suo ruolo di tentatore nel reality condotto da Filippo Bisciglia. Ecco dunque che Karina Cascella, divenuta famosa grazie a Maria De Filippi e la sua partecipazione a Vero Amore ovvero la prima edizione del reality show, ha dichiarato: “Sono profondamente scossa, ha 29 anni. Gli mando un forte abbraccio”.

Anche l’opinionista Jack Vanore, vicino a Francesco ha voluto incoraggiare il ragazzo rivelando che quello che lo ha impressionato di lui è la sua forza mentre Pietro Tartaglione, sebbene è più che convinto che Chiofalo riuscirà a superare questa terribile malattia ha rivelato “Sono senza parole per quello che ho appena letto. Non ci credo, non può essere, il mondo si ferma, ma tu devi essere forte. Ti voglio bene”.

Se in molti stanno aspettando la reazione di Selvaggia Roma che sappiamo essere stata, assieme a Francesco detto ‘lenticchio‘ la protagonista principale di Temptation Island 2017, nelle ultime ore ha voluto rilasciare un suo commento personale Desirée Maldera che fu la sua corteggiatrice assoluta nel reality estivo targato Canale 5.

“Mi avete scritto in tanti. Ho letto e sentito ciò che ha detto. Gli voglio molto bene e sono sicura che andrà tutto per il meglio. Per il resto non ho voluto disturbare perché sono cose personali. Mettermi a dire poverino, poverino, per me è peggio. Se Franci ha bisogno di me o di sfogarsi sa dove sono e ha il mio numero“ ha infatti dichiarato la ragazza ancora scossa per la notizia.