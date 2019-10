Francesco Chiofalo lancia sui social un hashtag per farsi perdonare da Antonella Fiordelisi

Negli ultimi mesi ha fatto discutere molto il tradimento di Francesco Chiofalo, conosciuto come “Lenticchio” grazie alla sua esperienza a “Temptation Island“, nei riguardi della sua fidanzata Antonella Fiordelisi. Entrambi, dopo questa rottura, stanno rendendo pubblici tutti i loro problemi, in particolar modo il ragazzo sta usando la strada dei social network per riconquistare nuovamente la sua ex.

L’addio è avvenuto proprio tramite i loro profili Instagram. Antonella Fiordelisi, con un video pubblicato proprio su Internet, ha dichiarato di aver scoperto che Francesco Chiofalo si vedeva con una ragazza, tale Aurora Ciorbi, mentre lei era a Salerno. Proprio quest’ultima rivela di essersi messa insieme a “Lenticchio” dopo la sua storia d’amore con Selvaggia Roma, durante un periodo di crisi mentre lui partecipava come tentatore a “Temptation Island“.

L’ultima trovata di Francesco Chiofalo

Francesco ci sta provando in tutti i modi a riconquistare nuovamente il cuore di Antonella Fiordelisi. Pubblica quasi tutti i giorni dei video in cui cerca di spiegare la sua situazione, rivelando nell’aver sbagliato in passato ma che vuole rimediare ai suoi errori. Questo però, fino a questo momento, non è servito a molto.

Ora “Lenticchio” ha chiesto l’aiuto dei suoi fan per trovare la strada del perdono. Infatti ai suoi fan chiede di fare un video in cui esortano Antonella Fiordelisi a perdonarlo, mettendo successivamente l’hashtag “#perdonafrancesco”. Incredibilmente questa sua idea riceve numerosi consensi e Chiofalo pubblica tanti video di persone pronte a sostenerlo: “Faccio allora una proposta a tutti voi: chiunque mi tagga nelle sue storie e dice ad Antonella di perdonarmi, da soli o più persone, fate il video come vi pare lo mettete nelle storie, mi taggate e mettete l’hashtag ‘Perdona Francesco’”. Purtroppo però pare che la Fiordelisi non sia tornata sui propri passi.