Francesco Chiofalo, la tragica notizia è arrivata in diretta Tv

Francesco Chiofalo è un noto personal trainer, salito alla ribalta in questi ultimi anni dopo aver preso parte a reality di successo quali Temptation Island e La Pupa e il Secchione. In questi ultimi giorni si è molto parlato di lui per via di una brutta disavventura che l’ha colto di sopresa; un malore improvviso lo ha costretto ad una corsa al pronto soccorso.

Il tutto è stato documentato dallo stesso Chiofalo, il quale ha da subito aggiornato i suoi followers riprendendosi con delle stories Instagram. Una scelta davvero bizzarra, considerando il momento spiacevole che stava vivendo in quegli attimi il personal trainer. Quest’ultimo è stato travolto duramente da una pioggia di critiche, che lo hanno persino costretto a rendere privato il profilo: ecco cosa è successo e come sta.

L’accaduto

L’ex volto noto de La Pupa e il Secchione si trovava a Catania per lavoro, quando è stato colto da un malore improvviso che lo ha costretto ad una corsa in ospedale. Sono stati attimi di grande paura per Chiofalo, il quale da un momento all’altro ha perso la sensibilità alla gamba. Anche in un momento così difficile, il 33enne ha avuto il sangue freddo di documentare tutto, aggiornando minuto per minuto i suoi followers.

Questa scelta è stata aspramente criticata ed infatti il personal trainer è stato travolto da una bufera senza precedenti. Chiofalo si è visto costretto a rendere privato il suo profilo sparendo dalla circolazione. Ad aggiornare tutti sulle sue condizioni ci ha pensato l’amica Deianira Marzano, che ha avuto modo di sentirlo in privato: “Mi dispiace ma la cosa non è poco grave. Per privacy non dico cosa succede poi ne parlerà lui sicuramente con voi, ma ora era ancora in ospedale, era spaventato in attesa di altri accertamenti. Dobbiamo solo aspettare”.

Non sembrano esserci buone notizie per l’ex tentatore di Temptation Island, ancora in attesa, purtroppo, di una diagnosi che probabilmente non sarà delle più confortanti. La Marzano ha poi voluto prendere le difese dell’amico in merito alle polemiche scoppiate per la sua eccessiva esposizione sui social: “lo conosco bene e il fatto che lui abbia ripreso tutto è perché Francesco come tanti di noi vive una vita in simbiosi con il telefono, con cui condivide la sua realtà”. Per il momento il suo profilo Instagram è ancora chiuso e non ci sono i tanto attesi aggiornamenti, nei prossimi giorni ci penserà lui stesso ad informare i fan.