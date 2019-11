Francesco Chiofalo ironizza sulle persone che soffrono di attacchi di panico

Francesco Chiofalo è famoso per aver partecipato alla quarta edizione del programma televisivo di canale 5 “Temptation Island” in cui ha partecipato con l’ex fidanzata Selvaggia Roma da cui era soprannominato “Lenticchio“. Francesco ha avuto una relazione con l’ex tentatrice Antonella Fiordalisi, terminata in malo modo circa tre mesi fa in seguito ad un presunto tradimento da parte del giovane.

“Lenticchio” si è trovato nuovamente al centro delle discussioni: ieri sera, domenica 17 novembre, è andato infatti in onda un servizio de ” Le Iene” in cui l’ex partecipante di Temptation Island si confronta, grazie ad uno scherzo organizzato dalle iene Stefano Corti e Alessandro Onnis, con la ragazza che ha offeso sul web per la forma fisica.

Queste le parole del giovane per giustificarsi: “Io chiedo scusa. Non ho niente contro di lei, era un’offesa dato che lei mi aveva offeso“. A far discutere il web nelle ultime ore è una Instagram stories pubblicata sul profilo personale di Francesco. Ad una domanda rivolta da una fan che gli chiedeva se avesse mai sofferto di attacchi di panico nel corso della vita Francesco ha risposto imitando e simulando, in cattivo modo, una persona colta da un attacco di panico.

Numerose sono state le critiche e gli attacchi rivolti al giovane che infatti ha prontamente eliminato la storia e commentato il suo gesto dicendo di essere convinto di non aver ucciso nessuno ed aver fatto una vera propria parodia, non con l’intento di offendere o ferire ma di sdrammatizzare una reale e difficile problematica.

Queste le parole del giovane: “Io penso che se nella vita non si impara a sdrammatizzare e a ridere sui problemi prima o poi ci si butta dalla finestra. Bisogna saper vivere alle leggera e saper sorridere di fronte ai problemi“. Tuttavia c’è chi non ha preso con molta ironia il suo modo di sdrammatizzare.