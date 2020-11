Francesco Chiofalo e il suo nuovo intervento di chirurgia estetica

Francesco Chiofalo ha partecipato alla quarta edizione del docu-reality di Canale 5 “Temptation Island Vip” insieme alla sua ex fidanzata Selvaggia Roma, allo scopo di mettere alla prova la loro tormentata e difficile relazione sentimentale. I due hanno poi deciso di uscire dal villaggio delle tentazioni insieme, ma dopo poco tempo hanno interrotto definitivamente la loro storia d’amore.

Francesco è infatti attualmente fidanzato con l’ex tentatrice Antonella Fiordalisi e Selvaggia Roma è invece prossima ad entrare a far parte dei concorrenti della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini “Grande Fratello Vip”.

Il fidanzato di Antonella Fiordalisi ha recentemente deciso di sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica per cambiare totalmente il suo aspetto fisico. Francesco ha infatti subito un trapianto di barba, come da lui stesso raccontato nelle sue Instagram stories pubblicate nel suo profilo personale.

Il ragazzo ha però confidato di non vedersi particolarmente migliorato dopo l’intervento estetico, ma al contrario, si vede del tutto peggiorato. Queste le sue parole: “Ho fatto un trapianto di barba e non mi vedo molto migliorato. Quando uno si fa un’operazione di chirurgia estetica si dovrebbe vedere migliorato, io invece più mi guardo e più mi viene un colpo”.

Francesco ha confidato però di dover stare così per un po’ di tempo e che quella del suo volto sarà solo una situazione provvisoria. All’inizio l’ex concorrente di “Temptation Island Vip” aveva infatti pensato di non mostrarsi per non rischiare di impressionare qualche bambino.

Il ragazzo ha infine rivelato di aver deciso di sottoporsi a questo tipo di intervento perchè quello di avere la barba era un suo desiderio fin da piccolo ed il fatto di non averla era una cosa che la faceva star male e soffrire. Ora invece non vede l’ora di avere una barba folta come tanto desidera.