Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi ritornano insieme

La storia d’amore tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi ha avuto una brusca frenata verso gli ultimi giorni del mese di agosto. Infatti, con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, la ragazza ha rivelato ai suoi followers di essere stata tradita da “Lenticchio” mentre lei era a Salerno.

Una voce confermata anche da Aurora Ciorbi, la presunta amante di Francesco Chiofalo. I due, secondo le dichiarazioni della ragazza, si sarebbero conosciuti nel mese di settembre e poi hanno continuato questa storia in segreto per un po’ di tempo. Aurora si sarebbe tatuata addirittura il nome di Chiofalo mentre lui si trovava in Sardegna per “Temptation Island“.

Antonella Fiordelisi perdona Francesco Chiofalo

L’ex concorrente di “Temptation Island” ha cercato in tutti i modi di farsi perdonare dalla sua fidanzata, facendo decine di appelli sui social network e pregandola di dargli un’ultima chance. “Lenticchio” ha addirittura creato un hashtag “#perdonafrancesco“, invitando i suoi fan a fare un foto e successivamente avrebbe ricondiviso tutto nelle proprie storie di Instagram.

La ragazza è stata sempre decisa a non perdonare Francesco Chiofalo, poiché molto delusa dal suo tradimento. Tuttavia in queste ore il ragazzo, con un post su Instagram, ha annunciato il ritorno di fiamma: “Dopo tre mesi che sono venuto nella tua città… Ho capito gli errori che ho fatto, giuro che non lo farò mai più. Mi hai dato questa seconda possibilità e io non sbaglierò mai più. Ti amo, sei la cosa più importante della mia vita”.

Questo ritorno di fiamma comunque non sorprende più di tanto i fan della coppia. Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono stati già beccati insieme in questi giorni scambiandosi dei gesti affettuosi. Soprattutto la ragazza, con alcune storie di Instagram, stava riaprendo a una riappacificazione con lui, dichiarando che fino a quel momento apprezzava i gesti fatti dal suo ex.