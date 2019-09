Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, l’ipotesi sulla loro relazione: inventata per aumentare i followers

Francesco Chiofalo torna ad essere al centro dei gossip e, questa volta, lo fa a causa della rottura della sua relazione con Antonella Fiordelisi. Ma in molti si stanno chiedendo se questa storia d’amore fosse vera o se fosse tutto inventato in quanto molte cose non tornano. Partendo dalle stories pubblicate qualche giorno fa proprio dai due ragazzi: a lanciare la bomba è stata infatti Antonella che, in una diretta Instagram ha dichiarato di aver scoperto che il fidanzato l’avrebbe tradita per tutto il tempo in cui sono stati assieme.

Poco dopo è arrivata la reazione dell’ex protagonista di Temptation Island, il quale secondo molti durante la stories pubblicata sul suo profilo avrebbe finto di piangere. A confermare il tutto è arrivata Aurora Ciorbi, l’amante del personal trainer, che ha pubblicato anche gli screenshot tra lei e Chiofalo, scatenando l’ira di quest’ultimo che ha minacciato di denunciarla per diffamazione.

Aurora però sembra avere le idee molto chiare e racconta una storia che sembra rispecchiare la realtà dei fatti: secondo la ragazza infatti Antonella e Francesco si sono fidanzati solo per lavoro. Facendo parte della stessa agenzia infatti i due pare abbiano messo in piedi questo sipario per attirare l’attenzione delle persone e continuare a far parlare di loro, con l’obiettivo di essere presi come coppia partecipante al programma Temptation Island Vip.

La ragazza afferma anche che Francesco in questi mesi ha sempre continuato a frequentarsi con lei di nascosto, approffittando dei momenti in cui Antonella non era presente a Roma, e che il romano l’avrebbe sempre rassicurata sul fatto che una volta finito Temptation Island Vip, lui avrebbe lasciato Antonella e sarebbe tornato a stare con lei definitivamente.

A quanto pare, però, le cose non sono andate come si aspettavano: i due infatti non sono stati presi per partecipare al programma e, nel frattempo, sembra si siano innamorati realmente. Oppure la versione dei fatti potrebbe essere un’altra: non essendo stati presi a “Temptation Island Vip” hanno deciso di mettere in piedi questa finta rottura, rendendo privati i propri profili Instagram e facendo così aumentare i followers. Al momento non si sa quale sia la verità: Francesco Chiofalo era già stato messo sotto accusa per quanto riguarda il tumore al cervello che l’avrebbe colpito qualche mese fa. Potrebbe essere quindi l’ennesima invenzione non perdere visibilità.