Francesco Chiofalo di Temptation Island rivelazione choc: "Ho un tumore al cervello"

Francesco Chiofalo, che tutti conosciamo come il ‘lenticchio‘ del reality condotto da Filippo Bisciglia Temptation Isalnd, ha appena annunciato con una Instagram Story di avere un tumore al cervello. Una notizia che ha lasciato tutti sgomenti ma soprattutto senza parole, anche lo stesso Francesco che ha voluto altresì spiegare ai suoi follower come ha saputo della malattia.

Chiofalo infatti ha rivelato di essersi recato in ospedale a seguito di un banalissimo incidente e di essere stato sottoposto ad una tac al cervello solamente per precauzione. Dopo un po’ i medici lo hanno raggiunto in sala d’attesa dicendogli di aver trovato una macchia di 5 cm nel suo cervello e chiedendogli se si era mai accorto di nulla.

Purtroppo quella macchia è risultato essere un tumore “Ho scoperto di essere malato di tumore al cervello a 29 anni, è gigantesco. Mi hanno detto che è di 5 centimetri. E’ grosso quanto una palla da biliardo” ha infatti chiosato l’ex di Selvaggia Roma. Parole piene di dolore ma soprattutto di rabbia quelle di Francesco che oltretutto ha dichiarato “Sono inca**ato col mondo. Scusatemi se non sarò più molto presente sui social. Non so se continuerò a pubblicare su Instagram. Farò come mi sento di fare”.

Fortunatamente il tumore è operabile ma i medici hanno già spiegato che si tratterà di un intervento molto complesso che durerà 18 ore. Solitamente un intervento viene definito ‘rischioso’ se supera le 10 ore e dunque Francesco di rischi ne corre molti. “L’operazione ha l’80% di rischi di invalidità permanenti, tipo cecità, paralisi, demenza. La dovrò fare intorno al 7 o il 10 gennaio, appena dopo l’Epifania. Sono inca**ato, ce l’ho col mondo, perché proprio io? Perché sono stato così sfortunato? Sono tutte domande inutili. Per Natale vorrei solo che qualcuno mi dicesse che è uno scherzo. Ma non sarà così”, ha altresì chiosato l’ex di Selvaggia.

Spaventato e demoralizzato, Chiofalo ha salutato i suoi follower spiegando che prossimamente non sarà molto presente sui social perchè dovrà pensare a riprendersi completamente. Non ci resta dunque che attendere per sapere le sue condizioni ma soprattutto se l’operazione è andata a buon fine.