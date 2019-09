Francesco Chiofalo ci riprova con Antonella Fiordelisi, ma riceve un due di picche: "Non parlo con i bugiardi"

Il tradimento di Francesco Chiofalo nei confronti di Antonella Fiordelisi ha fatto prendere la decisione alla ragazza di chiudere definitivamente la storia d’amore con l’ex concorrente del reality show Temptation Island. Lenticchio infatti avrebbe avuto una lunga relazione con Aurora Ciorbi, che sarebbe iniziata addirittura ai tempi della sua frequentazione con Selvaggia Roma.

Indiscrezione che viene confermata sia da Aurora che Selvaggia Roma, dove su Instagram svelano la loro verità su questo gossip. Tuttavia, come possiamo notare dal profilo Instagram di Francesco Chiofalo, il suo primo obbiettivo resta quello di conquistarsi in tutti i modi la sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi, che al momento però pare impassibile sulla vecchia decisione di lasciarlo.

Il post di Francesco Chiofalo

Lenticchio, sui social network, sembra disperato ma sempre più convinto a conquistarsi Antonella: “Non mi rispondi al telefono e ai messaggi. Non mi hai dato modo neanche di parlare e spiegare quello che è successo. Hai tratto da sola le tue conclusioni e sei andata via. Sono tre notti che non dormo e non mangio. Sto a pezzi. Piango sempre. Ti chiedo solo di parlare. Non ho nulla da nascondere”.

A questo punto del post, Francesco Chiofalo praticamente prega Antonella Fiordelisi di concedergli l’occasione di un incontro, per poter dire tutta la verità su questa storia. Dichiara infatti che sia ingusto far finire il loro amore senza neanche sentire quello che avrebbe da dire.

Un invito che però viene immediatamente respinto dalla giovane ragazza: “Io con i bugiardi non voglio più avere niente a che fare. Il fatto che stai a Salerno non cambia la situazione”. Una frase che sembra letteralmente chiudere a ogni tipo di riappacificazione tra lei e Francesco Chiofalo. Di certo nei prossimi giorni Lenticchio continuerà a provarci con Antonella, ma al momento sembra molto improbabile un ritorno di fiamma.