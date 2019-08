Francesco Chiofalo attacca Er Faina per la sua partecipazione a Temptation Island Vip: "Si venderebbe la madre per fare tv"

Negli ultimi giorni, grazie a un video pubblicato sulla pagina ufficiale Instagram dedicato a Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi ha annunciato i nomi delle prossime coppie che faranno parte del cast. Tra loro ci sarà anche Er Faina, conosciuto per i suoi video sui social, insieme alla fidanzata Sharon.

Gli autori di Temptation Island Vip e la conduttrice Maria De Filippi sono stati immediatamente criticati dai telespettatori per l’assenza di veri e propri vip. Quello più bersagliato resta Er Faina, poiché negli scorsi anni ha più volte attaccato sia la televisione italiana che il format di T.I.

L’attacco di Lenticchio nei confronti di Er Faina

La partecipazione del romano Er Faina all’interno della trasmissione Temptation Island Vip è stata vista come un tradimento verso i suoi seguaci. Infatti lo youtuber, nei vecchi video pubblicati sui social network, ha sempre attaccato la televisione, aggiungendo di essere poco interessato ai followers su Instagram.

Una delusione condivisa pure da Lenticchio, anche lui ex concorrente di Temptation Island. Rispondendo alle domande fatte dai fan su Instagram, si mostra contrariato e addirittura tradito per la scelta fatta da Er Faina.

Francesco Chiofalo non si risparmia con le critiche nei confronti dello youtuber: “Penso che è un venduto e che è una delusione d’uomo. Lui ha sempre criticato la tv italiana facendo credere che a lui non interessasse un ca**o dei follower e della visibilità perché lui è un uomo di sani principi a cui non frega niente dei follower e della tv”. Secondo lui diceva cose pesanti contro la televisione italiana solamente per fare clamore, mentre in realtà non pensava a quelle cose, poiché voleva visibilità e followers.

Le dichiarazioni però non si fermano qui: “Lui è un pagliaccio, è un buffone che se gli avessero proposto di fare il tronista o il Grande Fratello ci si sarebbe buttato perché non è vero che a lui non interessa fare queste cose, si venderebbe la ragazza e pure la madre per fare un po’ di tv! Accettando di partecipare a questo programma ha dimostrato che tutto quello che ha detto, in realtà, erano solo ca**ate dette per prendere follower. È un pagliaccio peggio degli altri!”.

Er Faina ha voluto rispondere alle accuse piovute sul suo conto, rivelando di avere sempre parlato bene di Temptation Island, attaccando al massimo solamente alcuni comportamenti delle vecchie coppie. Tuttavia aggiunge che non si presenterà mai in una trasmissione condotta da Barbara D’Urso.