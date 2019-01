Francesco Chiofalo a pochi giorni dall’operazione rivela: "Non mi mostro in video. Sono stato un po’ male"

Dopo l’ultimo post su Instagram dove Francesco Chiofalo annunciava di aver superato tutti gli esami di pre-ospedalizzazione oggi, 6 gennaio 2019, l’ex tentatore ha voluto parlare a cuore aperto con i suoi follower decidendo però di essere solamente una voce fuori campo. “Eccomi qui. Era da un po’ che non facevo una storia. Dopo il video dove vi ho detto che stavo male ho pubblicato solo delle storie con dei ringraziamenti o delle cose scritte. Io non mi sono più fatto vedere in video” ha infatti chiosato l’ex tentatore di Temptation Island in strada e con un obiettivo puntato sulla zona antistante una villetta immersa nel verde.

Sembra infatti che nei giorni scorsi Francesco non sia stato molto bene e abbia sofferto molto la preoccupazione per la futura operazione difficile alla quale verrà sottoposto nei prossimi giorni “Perdonatemi, ma neanche oggi lo farò. Sono stato un po’ male e ho gli occhi un po’ provati” ha infatti dichiarato Chiofalo incuriosendo moltissimo i suoi follower non solo sulla sua salute ma anche sulla sua destinazione.

Chiofalo infatti ha preferito rimanere sul vago in merito alla persona che avrebbe incontrato di lì a poco mettendo anche in ansia i tantissimi seguaci che in queste settimane si sono riversati sul suo profilo Instagram per seguire quotidianamente tutte le novità ma soprattutto l’andamento della sua terribile malattia. Solo successivamente lo stesso è ritornato sul suo profilo social asserendo di aver voluto fare un video per rendere partecipi i suoi seguaci su di un gesto molto forte che avrebbe commesso per buon auspicio.

“Una cosa che spero mi porti fortuna in un momento in cui fortuna me ne serve davvero tanta. Sto fuori casa sua e solo lui può darmi una mano in questo mio piccolo progetto. Questo omaggio alla fortuna e al buon auspicio prima di imminente operazione. E solo lui mi può aiutare” con a seguito l’hashtag #andràtuttobene e un cuore. Francesco infatti ha postato su Instagram il suo nuovo tatuaggio svelando così che si era recato dal suo tatuatore di fiducia per imprimere sulla sua pelle il motto di speranza e di buon auspicio prima dell’intervento al cervello.

Non ci resta dunque che attendere altre novità da parte di Francesco e incrociare le dita per lui dal momento che i prossimi giorni saranno sicuramente molto difficili ma soprattutto di apprensione non solo per chi in questo momento gli è sempre rimasto accanto ma anche per i numerosi follower che lo stimano e credono in lui.