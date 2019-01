Francesco Chiofalo, a pochi giorni dall’intervento, svela: "Se avessi delle disabilità non lo accetterei!“

Sicuramente le ultime settimane del 2018 per Francesco Chiofalo sono state le più dure della sua vita e le festività Natalizie un incubo dal quale risvegliarsi al più presto. L’ex concorrente di Temptation Island ha scoperto infatti da pochissimo tempo di avere un tumore al cervello e di doversi sottoporre ad un intervento molto delicato.

Ecco perchè nelle ultime ore, proprio Chiofalo, ha voluto rispondere sul suo profilo Instagram alle cinque domande più frequenti da parte dei suoi numerosi followers, parlando inevitabilmente delle sue condizioni di salute ma soprattutto della sua operazione tanto temuta. Alla domanda ‘Come stai?’ da parte di un’utente, Chiofalo ha risposto in maniera schietta e sincera asserendo di non stare per niente bene.

Il ragazzo infatti sembra non dormire per niente e non mangiare quasi nulla tanto da essere molto dimagrito in quanto anche gli allenamenti, in questo momento, sono stati accantonati. “Sinceramente tutta questa storia del tumore e dell’operazione non l’ho presa nel migliore dei modi” ha infatti ammesso l’ex di Selvaggia Roma.

Molti fan invece hanno voluto sapere assolutamente quando avverrà l’operazione ma Francesco non ha potuto rispondere precisamente ma ugualmente ha cercato di rassicurare i tantissimi follower rivelando “Purtroppo tra pochissimo, più o meno tra 10 giorni…l’intervento sarà al 9 o 10 o 11 di gennaio, la data certa me la dicono due o tre giorni prima”. Oltretutto Chiofalo ha altresì parlato della sua paura di uscire da questo intervento diverso e se dovesse avere delle disabilità dopo l’operazione non riuscirebbe ad accettarlo.

Qualcuno però ha anche voluto chiedere all’ex tentatore se avesse nel cuore un desiderio da voler realizzare e Francesco, spiazzando tutti ha risposto che sicuramente diventare padre è uno dei suoi desideri più grandi. A soli 29 anni, giustamente Chiofalo, spera di poter esaudire tutti i suoi progetti più importanti ma il solo pensiero che tutto potrebbe svanire da un momento all’altro fa molta paura.