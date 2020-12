Francesco Bettuzzi getta un’ombra su Briatore: "Elisabetta Gregoraci non è una donna libera"

Francesco Bettuzzi è tornato a parlare di Elisabetta Gregoraci, che anche in questa occasione ha definito la donna della sua vita, quella con cui pensava di stare per sempre e di mettere su famiglia. La loro storia è cominciata nel 2017, quando la show-girl calabrese aveva appena divorziato da Flavio Briatore, ed è finita nel 2019. A detta di entrambi, non certo perché era finito d’amore. Ma se la Gregoraci ha parlato di un rapporto intenso ma tossico, che la faceva soffrire, Bettuzzi invece ha sempre attribuito la rottura all’ingerenza dell’ex marito di lei, Flavio Briatore.

Secondo Bettuzzi, che lo ribadisce anche in una recente intervista rilasciata al settimanale Di Più, l’ex manager di Formula 1 avrebbe sempre condizionato l’ex moglie, che ne subiva – e ne subirebbe anche ora – le pressioni. Nell’intervista l’ex pilota di linea, che oggi è un affermato imprenditore, ha ricordato gli anni trascorsi con Elisabetta, definendo “magico” il periodo in cui hanno vissuto insieme a Napoli.

Francesco Bettuzzi attacca Flavio Briatore: “Elisabetta Gregoraci non è libera”

A quel tempo la Gregoraci conduceva “Made in Sud”, i cui studi si trovano proprio nella città partenopea, che è diventata l’emblema del loro amore, del periodo più bello, quello della passione e della spensieratezza. Bettuzzi ed Elisabetta facevano progetti, sognavano una vita insieme e non avevano dubbi di poter affrontere qualsiasi difficoltà.

“Io mi sentivo un adolescente” ha spiegato l’imprenditore. “Ci dicevamo ti amo ogni due secondi e parlavamo di convivenza, di progetti, di futuro, di figli”. Poi però il loro amore si è scontrato con la vita vera: Elisabetta non poteva lasciare Montecarlo, dove viveva suo figlio, ma Francesco Bettuzzi non amava il Principato e sapeva che anche per lei era lo stesso. A Monaco era infelice, ma si sentiva costretta a rimanere lì e gli aveva proposto una convivenza part-time in Italia.

All’uomo non stava bene vivere un amore a metà, con una donna che per quanto coinvolta, era sempre frenata. Una donna mai veramente libera di decidere per se stessa e che – proprio come al Grande Fratello Vip 5 – doveva sempre dar conto delle sue azioni. L’ombra di Briatore era sempre su di lei, nonostante sia l’imprenditore che il loro figlio Nathan Falco sapevano della sua esistenza. E così è finita. “Io credo che lei non sia una donna libera di vivere e di amare” ha spiegato Bettuzzi. “Anche nella Casa del GF Vip era frenata per ogni cosa. E se non si è liberata per un grande amore come era il nostro dubito che lo farà mai” ha concluso.