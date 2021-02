Francesco Baccini contro Guenda Goria: "è una violenza personale"

Francesco Baccini è entranto a far parte del gossip dopo un’affermazione dell’ex gieffina Maria Teresa Ruta. La donna, all’interno della casa del Grande Fratello, avrebbe affermato che tra i due ci sarebbe stato un flirt risalente a più di un decennio fa. Baccini è stato poi invitato nel reality per chirire con la Ruta ed avrebbe negato tutto. Maria Teresa era evidentemente turbata dalle affermazioni dell’uomo ed ha rettificato la sua versione dei fatti. La gieffina è stata poi eliminata dal televoto ed ora ci si aspetta un suo intervento, nel frattempo è stata sua figlia Guenda a difenderla in più occasioni, questa volta a Live – Non è la D’Urso.

Francesco Baccini è stato ospite nel salotto della D’Urso per dare la sua opinione: “È l’unico caso al mondo in cui un uomo nega di esser stato con una donna!”. Ha poi continuato dicendo che Maria Teresa l’avrebbe invitato a vedere un musical.

Successivamente, sempre secondo ciò che è stato riportato da Baccini, l’uomo sarebbe andato una seconda sera a casa della Ruta ed in quel caso sarebbe arrivato il compagno della donna: “Era molto arrabbiato, mi sono sentito in imbarazzo. Non ci siamo neanche presentati: loro due hanno iniziato a discutere, mi guardava malissimo ma senza rivolgermi la parola. Ero pietrificato”.

L’uomo ha anche affermato: “Questa vicenda ha intaccato la mia vita privata. È una violenza personale”. A questo punto è entrata in studio di Live, la figlia di Maria Teresa Ruta che non ha accettato l’opinione di Baccini. Guenda, infatti, ha preso le difese di sua madre dicendo che Baccini avrebbe utilizzato parole poco eleganti nei confronti di una donna che ha parlato di un flirt in maniera molto dolce.

Baccini non è stato contento di vedere e senterire la ragazza, ed alzandosi dalla sedia, ha esclamato: “Con questo mondo non centro niente”. La conduttrice ha anche mandato in onda un filmato che mostrava come potrebbero essere andati i fatti quella famosa sera. L’uomo ha trovato giusto il filmato ma ciò non è bastato per far placare le polemiche, infatti, l’incontro è finito con Baccini che lascia lo studio. Non ci resta che aspettare e vedere se Maria Teresa Ruta deciderà di replicare.