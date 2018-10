Francesco Arca racconta il suo passato difficile: "In sogno mio padre mi detto di cambiare direzione"

Francesco Arca, diventato famoso grazie alla sua carriera di attore in diverse fiction di successo, ha spalancato le porte sulla sua vita passata, rivelando particolari inediti di un trascorso non facile, fino ad arrivare alla svolta che gli ha fatto cambiare direzione. La sua carriera televisiva inizia nel 2005, grazie al programma “Uomini e Donne” di Maria De Filippi, ma la sua maturità artistica arriverà anni dopo.

Attualmente sugli schermi con la fortunata serie televisiva “La Vita Promessa“, che ha raggiunto ottimi ascolti totalizzando quasi 6 milioni di telespettatori, Arca girerà a Madrid la serie Promesas de arena. Sulle pagine di Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, ha deciso di raccontare al suo pubblico il difficile cammino che lo ha portato ad essere una persona diversa.

Sull’affollato social network, Instagram, Arca ha pubblicato una foto di 18 anni fa con la didascalia “meno tatoo e meno cervello“, ricordo di una gioventù che lo vedeva “pazzarello“, come lui stesso si definisce: “A 15 anni ho perso mio padre, era un militare e mi ha cresciuto con una formazione severa, anche se mia madre ha ricoperto il lavoro di entrambi i genitori, ho rischiato di approfittare di questa libertà e ne ho combinate di tutti i colori (…) ho preso delle belle musate“.

La svolta nel passato di Francesco Arca e il suo attuale rapporto con Laura Chiatti

Anni dopo arriva la svolta: nel 2005 l’esperienza a “Uomini e Donne” e poi la scelta di tornare nella sua Siena, dove si allontanerà dal mondo dello spettacolo. Arca rivela di aver fatto un brutto sogno: “Mi era apparso mio padre che mi diceva di cambiare direzione”, un messaggio chiaro per lui che crede molto in queste cose. In seguito a ciò, prepara le valigie e parte per l’Africa: inizia il suo percorso di “pulizia interiore“. Al ritorno dai suoi viaggi africani, si trasferisce a Roma e studia recitazione, andando incontro a una nuova vita.

Anche le sue esperienze sentimentali sono state burrascose. Con Irene Capuano è stata un’altalena di sentimenti, i due si sono presi e lasciati diverse volte: “Il nostro merito è che ci siamo aspettati (…) Lei è stata paziente, io sono stato fortunato“. Infine, impossibile non toccare l’argomento Laura Chiatti e qui Arca precisa che, grazie alla maturità di tutte le persone coinvolte – compreso il marito di Laura, Marco Bocci – il loro rapporto è di grande affetto e stima: “Trascorriamo anche le vacanze uniti e i nostri figli stanno crescendo insieme“.