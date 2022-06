Francesca Pascale e Paola Turci si sposano in Toscana: tutti i dettagli del matrimonio

Ascolta questo articolo

Le voci di una possibile relazione tra Francesca Pascale, 36 anni, e Paola Turci, 57 anni, si rincorrevano già nell’agosto del 2020 quando erano state avvistate su uno yacht, mentre si scambiavano un bacio. Il tutto era stato documentato con delle foto pubblicate in un servizio del settimanale “OGGI“. La Pascale 4 mesi prima aveva resa nota la rottura con Silvio Berlusconi.

A distanza di quasi 2 anni, arriva la conferma inoppugnabile della loro storia d’amore. Sabato 2 luglio la Pascale e la Turci si uniranno in matrimonio in Toscana e più precisamente al Comune di Montalcino, per poi proseguire la festa con una cena al castello di Velona, un elegante e maestoso hotel all’interno di un castello medievale completamente restaurato e situato su una collina che domina tutta la Val d’Orcia.

Francesca Pascale e Paola Turci, sabato 2 luglio il matrimonio in Toscana

Poco tempo fa la Turci era stata contattata proprio dal settimanale “OGGI” che lanciò lo scoop e la cantante in quell’occasione ha ribadito quanto tenga alla sua privacy: “Avrei potuto mangiarci sul quel pettegolezzo, invece ho rifiutato copertine, soldi. Il mio silenzio ha comunicato che non è necessario dire quello che sei”.

La Turci, sulle pagine della rivista “F“, aveva confessato di aver vissuto nel peggiore dei modi tutta l’attenzione che le era stata rivolta, descrivendola come un accanimento nei suoi confronti: “Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo”.

La cerimonia, con tutta probabilità, avverrà in forma ristretta con pochi e intimi invitati, in linea con la riservatezza che hanno sempre mantenuto sia la Turci che la Pascale, di comune accordo. Per ora, altro non è emerso e nessuna dichiarazione è arrivata dalle dirette interessate, attendiamo la giornata di sabato per scoprire ulteriori dettagli.