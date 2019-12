Francesca Pascale, compagna di Silvio Berlusconi, di nuovo nel mirino

Francesca Pascale, che dal 2012 è la compagna ufficiale di Silvio Berlusconi, è nata a Napoli nel 1985; dopo un percorso di studi in Scienze Politiche, la bella partenopea, ha lavorato come showgirl in due programmi televisivi del napoletano. E’ nel 2006 che, dopo essersi candidata come consigliera comunale alle elezioni della sua città, incontra il suo futuro compagno. A distanza di 13 anni da quell’incontro, la Pascale è di nuovo nel mirino dei giornalisti.

Dal 2006 in poi, di Francesca Pascale, si è sentito parlare in ogni dove: dallo scoppio del Ruby Gate, alla separazione tra Berlusconi e l’allora moglie Veronica Lario, con assegni da capogiro, fino all’ufficializzazione della relazione che continuerebbe tutt’ora. Inoltre, dal 2013, la napoletana è stata protagonista delle imitazioni della comica Virginia Raffaele.

Negli ultimi giorni, la Pascale, è tornata a far parlare di sè in merito al movimento delle 6.000 Sardine: l’iniziativa che, generata da un gruppo di giovani bolognesi, vuole rappresentare una voce alternativa alla posizione politica assunta da Matteo Salvini. E’ stato in un’ intervista all’Huffington Post che la compagna di Berlusconi ha espresso il suo interesse verso il movimento, riscontrando alcuni punti che, a suo avviso, “furono propri della rivoluzione liberale di Silvio Berlusconi“.

Inoltre, negli ultimi giorni di ottobre, la trentaquattrenne, è anche sbarcata sul social network Instagram: il suo profilo, che per ora conta solo 7.000 follower, è caratterizzato da scatti privati. I post pubblicati dalla donna ritraggono i cani della coppia, che sono dieci, ed alcune sue opere che dimostrano la passione per la pittura.

La storia d’amore tra la Pascale e l’ex Cavaliere continua da quasi dieci anni, seppur con periodiche voci di crisi; lei, comunque, ha dichiarato di non aver nessuna intenzione di convolare a nozze: “L’amore è un sentimento che non ha necessità di contratti o vincoli religiosi per esistere“.