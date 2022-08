Francesca Neri e Claudio Amendola, la terribile notizia è arrivata in diretta Tv: "Addio.."

Ascolta questo articolo

Anche le storie d’amore più belle, quelle che sembravano così indissolubili, si trovano a fare i conti spesso con un’amara realtà. Alla fine anche il matrimonio tra Claudio Amendola e Francesca Neri sembra essere giunto al capolinea. 25 anni d’amore andati in fumo al’improvviso, anche se nessuno dei due attori si è preoccupato di rilasciare dichiarazioni in merito.

Tuttavia non sembrano esserci ormai molti dubbi circa la loro separazione, ad aumentare i sospetti il fatto che nelle scorse ore l’attore sia stato avvistato a cena da solo con il figlio Rocco e senza la moglie. Un’ulteriore indiscrezione, proprio di poco fa, confermerebbe ancora di più lo situazione della coppia: ecco di cosa si tratta.

La notizia improvvisa

La notizia della loro separazione sta smuovendo molto le acque sul web, dove molti fan sono rimasti profondamente sconvolti dallo scoop. In effetti, era difficile aspettarsi che anche questa storia d’amore finisse, ma nulla oramai sembra essere per sempre. I due si erano conosciuti ed innamorati nel lontano 1998, per decidere di convolare a nozze dopo tanti anni nel 2010 a New York.

In una recente intervista a Verissimo, Claudio Amendola aveva parlato con il cuore in mano della malattia della moglie, la cistite interstiziale, un male molto debilitante che l’ha costretta nel 2016 ad abbandonare il mondo del cinema: “Stare vicino a Francesca non è stato difficile, è stato il mio compito. È stato molto più difficile per lei, la nostra è una grande storia d’amore. Ha un dolore fisico enorme. Anche nella malattia, cerca la forza per stare bene…”.

Anche la stessa attrice aveva riconosciuto, con grande commozione, la vicinanza del marito durante questo brutto periodo “Lui c’è, c’è stato e anche quando ho temuto che non ci fosse, poi lo ritrovavo. Lo ritrovo sempre, come lui ritrova sempre me”. Si tratta di dichiarazioni molto toccanti dalle quali non sembrava trapelare affatto che tra di loro ci fossero problemi. In realtà, secondo quanto ha riferito proprio in queste ore la rivista Diva&Donna, Amendola avrebbe addirittura fatto le valigie allontanandosi definitivamente dalla loro abitazione. Non resta che attendere le conferme ufficiali dei diretti interessati.