Francesca Lodo parla de L’isola dei famosi: "È stata una rinascita"

In una lunga chiacchierata con il sito “Super Guida Tv” Francesca Lodo parla de “L’isola dei famosi” e dei motivi dietro al suo “sì” agli autori: “Ho scelto di partecipare perché volevo darmi un’altra opportunità considerando che da 12 anni avevo abbandonato l’idea di fare ancora televisione. Era da un po’ che mi stavano corteggiando e così ho deciso di accettare”. Ammette di essere molto felice per l’avventura vissuta in Honduras: “È stata una rinascita seppur sofferta perché fare l’Isola dei Famosi non è stata una passeggiata”.

Difatti durante tutta la sua esperienza ha sofferto molto la fame, pensando più volte nelle settimane di lasciare definitivamente il programma. Alla fine però si dichiara molto soddisfatta, ammettendo che rifarebbe altre mille volte “L’isola dei famosi” poiché nel reality è riuscita a mostrare la grinta che neanche immaginava di avere.

I naufraghi e il futuro televisivo

Parlando invece dei naufraghi dichiara di non essersi risparmiata sia con Vera Gemma che Awed, soprattutto quando quest’ultimo ha deciso in maniera totalmente inaspettata di voltare le spalle al gruppo. Delle tensioni, in particolar modo durante la sua ultima settimana, sono nate pure con Andrea Cerioli.

Concentrandosi sul vincitore rivela: “Awed non ha fatto molto per il gruppo ma se fossi un autore lo scritturerei per un programma comico. Avrei voluto però che vincesse Valentina. Sono contenta però che un giovane proveniente dal mondo del web abbia avuto questo riscontro”.

Ha fatto invece discutere molto il gesto di Gilles Rocca di non baciare Francesca per una prova, rinunciando così al piatto di pasta. Francesca Lodo, stuzzicata ai tempi da Ilary Blasi, ammette che si sente molto delusa da quella sua decisione, affermando che difficilmente riuscirà a perdonarlo. Nella sua intervista a “Super Guida Tv” ribadisce nuovamente il suo pensiero, affermando però di aver scambiato due chiacchiere con lui e un abbraccio una volta arrivati insieme nello studio di Canale 5.

Sul suo futuro televisivo al momento non sembra avere delle idee chiare, siccome in passato ha già rifiutato di far parte di “Temptation Island Vip”. Francesca però fa capire che ascolterebbe ben volentieri una possibile proposta da parte degli autori del “Grande Fratello Vip“.