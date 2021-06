Francesca Lodo e lo strano effetto post-vaccino: "Mi sto seriamente preoccupando"

In queste ore Francesca Lodo è protagonista di un vero e proprio caso che sta facendo discutere Instagram. Tornata in Italia ormai da qualche settimana, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2021 si è sopposta al vaccino anti Covid-19 come stanno facendo migliaia di italiani. La 39enne sarda l’ha fatto sapere ai tanti followers che seguono il suo profilo, senza tuttavia specificare quale vaccino le è stato inoculato.

Né tanto meno sappiamo se si trattasse della prima o della seconda dose. L’unica cosa su cui si è concentrata Francesca Lodo, infatti, è una strana diceria (o meglio una vera e propria bufala a tratti davvero delirante) che circola su internet e che sembra sia stata inventata di sana pianta dai no-vax per terrorizzare chi invece si vaccina.

Francesca Lodo e la delirante teoria no vax: il vaccino incrementerebbe il magnetismo

“Gira la voce che una volta fatto il vaccino, se appoggiavi una moneta dove è stato somministrato, la moneta rimaneva attaccata” sono state le parole dell’ex Letterina di Passaparola. Sempre stando a questa teoria, ciò accadrebbe poiché il vaccino anti Covid-19 incrementerebbe il magnetismo della zona interessata. Francesca Lodo ha dunque ha deciso di fare questo esperimento prendendo una monetina e poggiandola lì dove aveva il segno della siringa con cui le era stato inoculato il vaccino.

La monetina sembrava non muoversi e la ragazza ha esclamato, spaventata: “Oddio. Vi prego scrivetemi voi che sapete tutto. Ma siamo matti?”. Poi un fan le ha fatto notare che probabilmente c’era una spiegazione molto banale: la monetina non cadeva poiché prima sulla pelle c’era il cerotto e una volta tolto, è rimasto comunque un residuo della sua colla.

La bella Francesca, tuttavia, ha negato con forza questa ipotesi, affermando convinta: “No ragazzi. Il cotone stava in mezzo e il cerotto sui lati”. “Non è neanche appiccicoso” ha ribadito, visibilmente spaventata, affermando di iniziare a preoccuparsi seriamente. Sempre secondo la naufraga, il braccio era in giù e non era neanche sudato. Non solo, perché sempre secondo lei, lo strano effetto del vaccino sarebbe stato riscontrato anche da altre persone.