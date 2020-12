Francesca Giuliano di "Avanti un altro" lancia un appello: "Non preoccupatevi dei chili di troppo"

La lotta al body shaming, ovvero alle critiche ingiuste e alle cattiverie relative al corpo, è un tema molto preoccupante di cui spesso sono gli stessi personaggi dello spettacolo a farsi carico. Da Vanessa Incontrada che ha posato nuda sulla copertina di Vanity Fair, fiera delle sue curve, nonostante le derisioni sul fatto che fosse ingrassata, sino a Francesca Giuliano, nota al pubblico di “Avanti un altro” per interpretare Miss Anni 50.

In attesa di vederla presto, sempre a indossare questi panni nel quiz preserale “Avanti un altro” che dovrebbe ritornare, a partire dal prossimo anno, condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti, Francesca Giuliano ne ha approfittato per lanciare un appello che inneggia alla body positivity, ovvero alla fiducia nel proprio corpo, nonostante i chili in più e le imperfezioni.

Ai suoi fan e a coloro che la seguono con affetto, Francesca Giuliano dice: “In attesa delle festività invito tutti a non preoccuparvi dei chili di troppo, ma di accettarli e di trasformarli in punti di forza e non rinunciare ai piaceri della vita”. Da sempre paladina del body positive, sembra non avere problemi in tal senso e mostra fiera il suo corpo burroso, invitando anche altre donne a fare altrettanto.

In attesa di tornare con “Avanti un altro” che, tra l’altro, è stato promosso in prima serata con le nuove puntate, la showgirl ha deciso di inviare un messaggio positivo a tutti i fan per questo Natale e queste feste che si trascorreranno con l’emergenza sanitaria in atto. L’augurio della showgirl è il seguente: “Spero che questo Natale così diverso ci porti umanità, amore e rispetto verso gli altri. Nessuno deve permettersi di dire come dobbiamo essere o quanto pesare”.

Molti suoi followers le chiedono se parteciperebbe al “Grande Fratello Vip” come concorrente, ma la Miss Anni 50 del programma condotto da Paolo Bonolis ammette che, pur amando e seguendo il reality show di canale 5, non riuscirebbe a vivere una condizione del genere, una clausura come quella che caratterizza il Grande Fratello.