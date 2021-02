Francesca Fioretti ritrova l’amore dopo la scomparsa di Davide Astori

Sono trascorsi 3 anni da quando quel maledetto 4 marzo del 2018 il difensore e capitano della Fiorentina, Davide Astori, venne trovato senza vita in una camera d’albergo in un hotel a Udine. Davide era lì perché la sua squadra avrebbe dovuto giocare la partita di campionato contro l’Udinese, ma un infarto lo stroncò nel sonno.

Aveva solo 31 anni Astori. Lasciò un vuoto immenso nel mondo del calcio e nella vita della sua compagna Francesca Fioretti e della loro bimba, Vittoria. Oggi, a distanza di 3 anni, Francesca ha ritrovato l’amore ed è tornata a sorridere accanto ad un nuovo uomo. La Fioretti ha deciso di aprire ancora il suo cuore e concedersi una nuova opportunità.

Lui è Alexandre Kolarov, calciatore dell’Inter. Il settimanale “Chi” ha pizzicato la nuova coppia per le strade di Milano. Kolarov, che in campo è sempre apparso molto burbero, con Francesca si è invece dimostrato protettivo e affettuoso, come testimoniano gli scatti. Il calciatore è un tipo chiuso, introverso, tanto che è stato soprannominato “l’uomo che non ride mai“.

Eppure, proprio Alexandre è riuscito a scalfire il cuore dell’attrice e a farle ritrovare il sorriso, quel sorriso che aveva perso 3 anni fa a causa di una tragica fatalità. Dopo la scomparsa di Davide, Francesca si è chiusa in un silenzio dove si è dedicata solo alla sua piccola Vittoria, che a breve compirà 5 anni e dove insieme hanno viaggiato per il mondo.

Anche la vita di Kolarov è stata segnata da una ferita profonda. Il calciatore, a soli 6 anni ha vissuto il dramma della guerra nel suo paese, la Serbia. E adesso, sia lui sia Francesca, sono pronti per ricominciare. La notizia, accompagnata da uno scatto, è stata anticipata dalla pagina Instagram del magazine, aggiungendo poi che il servizio completo è sul numero in edicola.