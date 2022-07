Francesca Fialdini, "Colpita da malattie rare, in carrozzina": la conduttrice Rai esplode

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia la conduttrice televisiva Francesca Fialdini. Si tratta di una delle personalità più note della tv italiana, che sin da subito ha colpito gli italiani sia per la sua bravura, ma anche per l’estrema delicatezza e sensibilità che dimostra dinanzi alle situazioni che colpiscono sia persone famose che non. Una personalità versatile che in questi anni ha avuto grandissimo successo. Al momento la Fialdini conduce “Da noi a Ruota a Libera”.

In questo format gli ospiti si raccontano, parlando appunto senza veli e rivelando le loro situazioni. In queste ore Francesca Fialdini ha rotto però il silenzio, parlando lei in prima persona di una situazione che sta vivendo molto da vicino e che la fa molto soffrire. Vediamo quindi di cosa si tratta e che cosa sta succedendo a Francesca Fialdini.

“Affetta da cinque malattie rare”

Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale la cugina di Francesca Fialdini, Marisa, è affetta da ben cinque malattie rare. Nonostante questo la donna affronta con coraggio la sua condizione, ma nelle ultime ore la conduttrice ha pubblicato un post su Instagram sfogandosi per una situazione che sta accadendo proprio alla cugina.

“Mia cugina Marisa è una forza della natura. Affetta da cinque malattie rare, è un caso davvero molto complesso. È seguita dal centro di malattie rare di Milano, che da quando c’è il Covid non la visita più di persona per ovvie ragioni; però la sua cartella clinica, nel frattempo, si è evoluta così come le sue patologie hanno deciso” – così si legge nel post della Fialdini.

La conduttrice poi informa di quanto vissuto ultimamente, quando Marisa ha ricevuto una carrozzina che l’avrebbe dovuta aiutare a spostarsi. Anche qui purtroppo le cose non sono andate bene, in quanto la carrozzina che le hanno consegnato era rotta. Marisa sta aspettando una carrozzina nuova da novembre. “Chissà quante persone come lei in Italia devono pagare una doppia penale alla vita aggravata dal burocratese?!” – così termina il suo sfogo la Fialdini.