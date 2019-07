Francesca De André scrive a Gennaro Lillio: "Sono convinta del nostro amore"

Nell’ultima edizione del Grande Fratello 16, Francesca De André è stata inserita nel cast direttamente da Barbara D’Urso. Insieme a lei doveva esserci anche la sorella Fabrizia, ma a causa delle diffida del padre ha deciso di fare un passo indietro.

Nella Casa più spiata d’Italia, Francesca De André ha avuto l’opportunità di fare la conoscenza di Gennaro Lillio. Ad iniziare i corteggiamenti è stato il modello di “Dolce & Gabbana”, ma la De André ha cercato sempre di mantenere una certa distanza, poiché fidanzata con Giorgio Tambellini. Tuttavia, dopo aver scoperto del suo tradimento, decise di dare una chance a Gennaro.

La lettera di Francesca De André

Sembra che la storia d’amore tra Francesca De André e Gennaro Lillio stia continuando a gonfie vele. Infatti entrambi, nelle scorse settimane, si sono scambiati dei complimenti molto importanti, con il napoletano che ha aggiunto anche che Francesca è ben diversa e più calma dopo la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello.

Francesca De André ha voluto poi confermare il suo amore al settimanale “Di Più“, scrivendo una lettera a Gennaro Lillio: “Caro Gennaro, conosciamo da poco, nella Casa del Grande Fratello siamo stati insieme per quasi due mesi, ma ci stiamo conoscendo veramente solo adesso, dopo la fine del reality. Io però sono già convinta del nostro amore, anche perché sei riuscito a fare breccia nel mio cuore mentre ero in subbuglio”.

Con tutta probabilità, la De André si riferisce a quando Gennaro Lillio le è stato vicino saputo del tradimento di Giorgio Tambellini. Nella lettera poi ricorda al suo attuale fidanzato di aver parlato con lui della sua situazione non molto semplice con Cristiano De André ma poi aggiunge: “Essere fidanzati con me significa stare accanto a una ragazza che, al posto di ricevere un qualunque tipo di aiuto dal padre, o da un qualsiasi parente, ha conflitti legali con il padre ed è denigrata dall’intera famiglia”.

Infine, decide di aggiungere ulteriori complimenti a Gennaro Lillio: “Mi piace la personalità effervescente con la quale mi stupisci giorno dopo giorno: conoscendoti in modo superficiale sembri un uomo calmo e posato, conoscendoti meglio sei un vulcano in eruzione. Chi guarda dall’esterno può, giustamente, pensare che sia io quella da mantenere calma… Invece no, sei tu”.