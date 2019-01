Francesca De Andrè rivela la sua verità su Elia Fongaro: "E’ bisessuale, gli piacciono i maschi e le donne mature"

Francesca De Andrè, ospite a Pomeriggio 5, ha sostenuto che Elia Fongaro, finito nel mirino della cronaca rosa per la storia d’amore nata all’interno del Grande Fratello Vip con l’attrice Jane Alexander, in realtà sarebbe bisessuale.

La nipote di Fabrizio ha affermato di aver saputo che l’ex velino, in realtà, è attratto anche agli uomini: “Trenta amanti? Dicono che non abbia solo ragazze. Dicono così. Dicono che gli piaccia il lato maschile. Barbara che male ci sarebbe? Quindi? Può essere bisessuale, potrebbe essere bisessuale e che gli piacciono i maschi e le donne mature”.

Ivan Cattaneo al GFVIP aveva avanzato tale ipotesi, secondo lui Elia non ha le idee chiare, ha una personalità ondulata: “Ieri sera aveva delle cose strane che mi piacevano, era molto fisico, mi toccava, mi provocava, ma bene anche. Non dico che sia gay, ma a modo suo lo potrebbe anche essere in maniera diversa”.

Ulteriori altarini son venuti a galla nel pomeriggio di Canale 5: Barbara d’Urso ha aperto il capitolo pruriginoso sostenendo di esser scioccata dalle novità sopraggiunte. La modella italo-tedesca Elisa Scheffler, intima amica di Fongaro, nel salotto del chiacchiericcio di Carmelita, ha confessato che lei e il modello, dopo la fine del reality show, si sono incontrati ed hanno avuto un rapporto. “Quando lui è stato eliminato e lei era ancora dentro ci siamo rivisti e ci siamo baciati” lasciando intendere che non si sono certo fermati ad un banale bacio.

Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello 11, opinionista di Barbarella, ha avvallato le parole della tedesca sostenendo che Elisa non sta mentendo, un amico in comune ha confermato la vicenda, alcune foto provano il tradimento di Jane. La Scheffler ha rincarato la dose e sprezzante ha sottolineato di essere stata molto elegante, di non aver indugiato nel dettaglio, pur sostenendo solamente la verità: “Sono stanca di questi uomini che tengono i piedi in due scarpe, è giusto che la gente sappia”. Secondo lei la Alexander è comunque destinata, inevitabilmente, a soffrire.