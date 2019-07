Francesca De André parla delle avance di Giorgio Tambellini e del rapporto con Gennaro Lillio

Nel cast della sedicesima edizione del Grande Fratello Nip, il reality show di canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme ai due opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, era presente anche Francesca De André. Insieme a lei doveva entrare anche la sorella Fabrizia, ma a causa della diffida del padre Cristiano, ha deciso di fare un passo indietro.

Nella casa più spiata d’Italia è entrata come fidanzata di Giorgio Tambellini, e proprio per questo motivo in più circostanze ha respinto le avance di Gennaro Lillio. Successivamente, dopo aver scoperto i tradimenti di Giorgio, decide di dare un’occasione del modello napoletano e, almeno fino a questo momento, le cose stanno andando nel migliore dei modi.

Intervistata al settimanale “Spy“, ideato da Alfonso Signorini e diretto dal giornalista Massimo Borgnis, l’ex concorrente del Grande Fratello 16, Francesca De André, ha voluto parlare della sua vecchia relazione con Giorgio Tambellini, rivelando un dettaglio interessante dopo la sua esperienza negli studi di Cinecittà.

In questa chiacchierata, svela che Giorgio si è fatto sentire più volte durante le settimane con l’obbiettivo di avere una seconda opportunità: “Giorgio mi ha cercata spesso. Avrebbe voluto riprovarci e ha versato tante lacrime per me, ma io non ho voluto né sentirlo né vederlo: è un capitolo chiuso!”.

Francesca De André non è sola, poiché si sta godendo la sua relazione con Gennaro Lillio. In questa intervista infatti si sbilancia per la prima volta sul loro rapporto, dichiarando che ormai i due sono una coppia a tutti gli effetti, che il loro è vero amore e che fuori dalla casa hanno trovato un equilibrio. “Lui, poi, ha dimostrato di avere molta più “cazzimma” di quanta non ne avesse dimostrata durante il reality. (…) Ora sono io a tenere a bada lui. Ho anche conosciuto una parte della sua famiglia”.