Francesca De André parla della sua esperienza al Grande Fratello: "Nel bene e nel male sono stata sempre vera"

Con la puntata del 10 giugno, il “Grande Fratello 16“, reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme ai due opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, cala il sipario. La vincitrice è Martina Nasoni, donna conosciuta per essere la protagonista della canzone “La ragazza con il cuore di latta”, singolo del cantautore italiano Irama e presentato alla 69ª edizione del Festival di Sanremo.

L’altra protagonista di questa edizione del “Grande Fratello 16” è stata Francesca De André. La ragazza ha fatto parlare sia per le critiche ricevute dal pubblico per i suoi atteggiamenti aggressivi, che per il presunto tradimento del suo fidanzato Giorgio Tambellini con una misteriosa mora.

Le parole di Francesca De André sul suo profilo Instagram

Inizialmente, l’ex gieffina ha voluto ringraziare i suoi fan per la vicinanza mostrata durante la sua permanenza nel reality show: “Sono tornata. Avrei milioni di cose da dire, scrivere…ma avrò modo di farlo con un po’ di tempo.. per ora parto solo col ringraziare di vero cuore tutti coloro che mi hanno capita, sostenuta, compresa, supportata e amata”.

Ammette che nella Casa di non aver passato solamente delle belle cose, ma su una cosa vuole assicurare i suoi fan: “Gli stati d’animo che ho attraversato (e direi che l’arcobaleno emotivo l’ho toccato a 360 gradi e agli estremi) di una cosa non si può dire io contrario: nel bene e nel male sono stata VERA. Era un reality? E reale sono stata”.

Successivamente, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato altri due scatti: uno con Costantino Vitagliano, e un altro mentre cita una frase della pittrice messicana Frida Kahlo mentre si trova a Firenze. Giorgio Tambellini, in una delle ultime lettere rilasciate alla De André, aveva dichiarato proprio di aspettarla nella capitale toscana per chiarire le vicende del tradimento.