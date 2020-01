Francesca De Andrè, la convivenza e la voglia di diventare mamma

La crisi che vedeva coinvolta la relazione amorosa tra Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini sembra ormai superata, tanto che i due hanno deciso di fare un passo importante ed andare a convivere. Durante un’intervista, la nipote di Faber, si racconta a cuore aperto parlando anche del Grande Fratello e di Gennaro Lillio.

“Sono andata a convivere con il mio fidanzato Giorgio Tambellini. Lo avevo lasciato, ma solo con il tempo ho capito l’errore che ho fatto“, racconta Francesca, motivando anche la sua scelta di porre fine alla relazione. Secondo le sue parole, infatti, Tambellini l’avrebbe tradita e lei non sarebbe riuscita a sopportare il dolore. Solo dopo, racconta la De Andrè, avrebbe ceduto al corteggiamento di Gennaro Lillio.

“Attraverso dei servizi fotografici costruiti ad arte mi avevano fatto pensare che lui mi stesse tradendo e io, indebolita e fragile, avevo ceduto al corteggiamento del modello Gennaro Lillio” ha precisato inoltra la 29enne. “Solo quando sono uscita ho capito che era tutto falso” continua a raccontare la De André, “Io amavo Giorgio e lui mi amava ancora“.

In merito a Gennaro Lillio, il modello napoletano che sembrava averle fatto perdere la testa, replica tagliente: “Non avevamo dialogo, io non amo la superficialità: non ci capivamo“. Con il suo Giorgio, invece, racconta di essere sempre stata quasi in simbiosi, capendosi e confrontandosi su tutto.

Oggi, comunque, la coppia sembra solida e felice tanto da andare a convivere a Milano, nel quartiere Città Studi. “L’idea è nata in maniera molto naturale.”, racconta la ragazza che non manca di descrivere il suo nido d’amore. Esso, infatti, sarebbe un loft su due livelli composto da soggiorno e cucina al piano terra, ed una camera da letto con cabina armadio al piano di sopra. L’ex gieffina, quindi, sembra aver trovato il suo equilibrio, e aggiunge infine: “Prima o poi mi piacerebbe diventare mamma“.