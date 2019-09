Francesca De André e Giorgio Tambellini sono tornati insieme

Francesca De André, durante la sua esperienza al Grande Fratello 16, reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, ha fatto parlare molto grazie alla sua relazione con il modello napoletano Gennaro Lillio. I due, seppure con tanto scetticismo da parte del pubblico, decisero di uscire dalla trasmissione come una coppia.

Un relazione che fino a poco tempo fa stava andando nel migliore dei modi. Sia Francesca De André che Gennaro Lillio hanno mostrato il loro amore sui social network, ribadendo il loro sentimento anche nelle interviste. Tuttavia a gran sorpresa il napoletano su Instagram ha annunciato la fine della loro relazione a causa delle loro incompatibilità caratteriali.

In seguito a questo notizia, il fiorentino si è immediatamente avvicinato alla sua ex fidanzata. Infatti, con una lettera scritta al settimanale “Di Più Tv“, si dichiara pentito per averla tradita mentre lei si trovava nella Casa del Grande Fratello, aggiungendo che avrebbe fatto di tutto per rimediare al suo errore.

Secondo il settimanale “Oggi“, diretto da Umberto Brindani, Francesca De André e Giorgio Tambellini sarebbero nuovamente ritornati insieme. I due sarebbero stati visti mentre la nipote di Faber si trovava in giro a qualche serata in cui era stata invitata come ospite. L’annuncio però non dovrebbe avvenire sui social network ma in televisione.

Per questo motivo si mormora che gli ospiti di punta della prossima puntata di “Domenica Live“, talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, saranno proprio Francesca De André e Giorgio Tambellini. I due probabilmente parleranno di come sono ritornati insieme, dopo le due parole espresse dalla ragazza nei suoi confronti. Non va escluso che in studio possa esserci anche Gennaro Lillio, dove i tre protagonisti cercheranno di trovare un punto d’incontro.