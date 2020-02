Francesca De André attacca Gennaro Lillio: "È troppo legato ai social"

Francesca De André ha partecipato alla sedicesima edizione del “Grande Fratello“, condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. La ragazza, nonostante sia stata criticata più volte per il suo linguaggio scurrile, è arrivata ad un passo dalla finale.

Questa edizione è stata vinta da Martina Nasoni, conosciuta come “La ragazza dal cuore di latta” del cantante Irama. Il suo fidanzato dei tempi, Gennaro Lillio, invece si classifica in quinta posizione. La loro relazione nei primi tempi è andata avanti abbastanza bene, poi Francesca De André annuncia la separazione dal napoletano per mettersi nuovamente con il suo ex fidanzato Gennaro Tambellini.

Le accuse di Francesca De André

La loro relazione non è finita nel migliore dei modi, poiché entrambi si sono lanciate delle frecciatine nel corso di questi mesi. In una nuova intervista rilasciata al settimanale “Mio”, diretto da Silvia Santori, l’opinionista di Barbara D’Urso ritorna a parlare della sua relazione con Gennaro Lillio, attaccandolo duramente.

Francesca De André accusa Gennaro Lillio di essere fin troppo legato ai social network, e in particolar modo al suo profilo Instagram. Infatti, quando i due si sono lasciati, l’ex gieffino si è catapultato immediatamente sulla sua pagina rivelando la verità.

Ma i problemi causati dai suoi social network non sono finiti qui: “È troppo legato ai social e questo era un problema nella nostra storia: ogni volta che discutevamo, lui andava su Instagram! Comunque una persona che risponde in modo così cattivo denota rancore. Forse non gli è ancora passata?”.

La nipote dell’indimenticabile Fabrizio De André sembra si sia convinta con il tempo che il rapporto tra lei e Gennaro Lillio non sarebbe durato molto. Ma, nonostante questi attacchi, si augura tutto il meglio per lui: “A Gennaro auguro il meglio. Che si faccia una vita e che se la faccia bella”.