Francesca De André apre a "Ballando con le stelle" e aggiunge: "Potrei rifare il GF e L’isola"

Negli ultimi anni Francesca De André ha ottenuto la sua notorietà per essere stata l’opinionista delle trasmissioni di Barbara D’Urso. Proprio grazie alla sua partecipazione a “Pomeriggio Cinque” o “Domenica Live” la De André prese parte al “Grande Fratello Nip”, con la conduzione della Barbarella, diventando una delle protagoniste più discusse di quell’edizione.

Nell’ultimo periodo Francesca De André si è un po’ allontanata dal mondo televisivo, ma intervistata da “Leggo” ha ammesso di avere alcuni obbiettivi per il futuro. Il suo desiderio sembra essere quello di ricevere una nuova opportunità in un reality o talent show, tra cui “Ballando con le stelle”.

L’intervista rilasciata da Francesca De André

Nella lunga chiacchierata Francesca De Andrè mosta il suo entusiasmo su una possbiile chiamata di Milly Carlucci per partecipare al talent show di Rai 1: “La concorrente la farei molto volentieri a Ballando“. Al momento però il suo nome non risulta nella lista dei desideri dell’azienda di Viale Mazzini, anche perché molto difficilmente la Carlucci chiama un vip che ha già preso parte in un reality show di casa Mediaset.

In seguito apre anche a un possibile ritorno al “Grande Fratello” o “L’isola dei famosi“, anche se in Honduras non ha avuto una bella esperienza venendo eliminata durante la prima puntata: “Il reality li ho già fatti come esperienza. In certe condizioni, tipo l’Isola, da sola non ti ci metti. L’Isola è stata dura perché pioggia torrenziale per giorni con 99% di umidità. Io sono durata come un gatto in tangenziale. Un’esperienza però che rifarei. Il Gf ci penserei. Dovrebbero convincermi in qualche modo. Sarei contenta anche come opinionista”.

Parlando invece del suo passato burrascoso afferma che la sua infanzia è stata caratterizzata da una lotta per l’indipendenza e l’emancipazione. Quindi, se oggi potesse ritornare indietro, rivela che cercherebbe di documentarsi molto meglio prima di ciò che ha fatto per avere le prove di quanto accaduto.