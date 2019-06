Francesca Cipriani stregata da Matteo Salvini: "Sei un vero uomo"

Francesca Cipriani, l’ex concorrente del reality show “L’isola dei famosi” ed opinionista dei programmi di Barbara D’Urso, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni shock riguardanti il vicepremier italiano Matteo Salvini, che ha avuto il piacere di incontrare nei corridoi di Mediaset, scombussolandola non poco.

Se fino a qualche tempo fa la Cipriani si dichiarava perdutamente presa ed innamorata di Walter Nudo, vincitore dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”, notizia dell’ultima ora è quella che la Cipriani sembra aver subito il fascino anche dell’ex fidanzato di Elisa Isoardi ed attuale compagno di Francesca Verdini, la bellissima ristoratrice figlia dell’ex deputato di Forza Italia, Denis Verdini.

Francesca Cipriani e l’incontro con Matteo Salvini

Nel corso di una recente intervista al programma “Un giorno da Pecora“, l’opinionista di Pomeriggio Cinque ha parlato del fascino e dell’eleganza del Ministro dell’Interno, dicendo: “Finalmente l’ho conosciuto, è stato molto bello: mi sono congratulata con lui, per le sue idee, il mio sogno è che diventi sindaco di Milano“.

La Cipri ha voluto sostenere il leader del Carroccio anche per il suo impegno politico, rivelando di aver detto a Salvini di stimarlo, per poi aggiungere: “Sei un vero uomo“. Dal canto suo Salvini, forse spiazzato dall’esuberante Cipriani, ha replicato con un sorriso smagliante. Francesca continua il suo racconto dicendo che quell’incontro casuale con Matteo Salvini l’ha scombussolata, per poi aggiungere: “Mi piacerebbe prendere un caffè con lui, anche solo per un’amicizia, è una persona che stimo molto“.

Sollecitata dalla domande impertinenti dei conduttori del programma che le chiedevano se Salvini avesse posato lo sguardo sull’esagerato decolté dell’opinionista, la Cipriani ha risposto: “Non me l’ha guardato“, precisando invece che l’ha guardata negli occhi, che sono la cosa più bella che ha, considerato che buona parte del suo seno è artificiale. Cosa ne penserà di tutto questo Francesca Verdini?