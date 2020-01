Francesca Cipriani si candida per "L’isola dei Famosi" e dichiara: "Preferisco essere bella che brava"

Nella giornata del 14 gennaio è andata in onda su Italia 1 la seconda puntata del reality show “La pupa e il secchione e viceversa”, condotto da Paolo Ruffini insieme a Francesca Cipriani. Il programma torna in onda dopo ben dieci anni dalla sua assenza dai palinsesti Mediaset.

Proprio nella passata edizione, condotta da Enrico Papi insieme a Paola Barale, ha trionfato Francesca Cipriani insieme al secchione Federico Bianco, quest’ultimo completamente scomparso dal piccolo schermo. La giovane, intervistata dal settimanale “TV Sorrisi e Canzoni” ha dichiarato di essere stata corteggiata in passato da alcuni secchioni.

Le parole di Francesca Cipriani

L’opinionista di Barbara D’Urso dichiara che il suo primo fidanzato era proprio un secchione, definendolo come un vero e proprio genio. Tuttavia ci tiene a sottolineare che non tutti i secchioni sono uguali, poiché alcuni sono dei “pupi latenti“, poiché nel corso degli anni si trasformano in dei bei ragazzi, prendendosi cura del loro corpo.

A gran sorpresa, Francesca Cipriani dichiara di essere andata molto bene a scuola, avendo avuto una media dell’otto in pagella. Tuttavia, non si pente nell’aver fatto parlare negli anni grazie al suo aspetto fisico: “Nel mio caso sbocciare come una bellezza è stata una rivincita. Ognuno può pensarla come vuole, ma dietro c’è sempre una storia. Bisogna considerare tutto il percorso di una persona: io non ho problemi a dire che preferisco decisamente essere quella bella piuttosto che quella brava”.

Proprio per via del suo aspetto esteriore, e dei suoi numerosi ritocchi al seno, Francesca Cipriani ha avuto numerose chance in televisione. Nel 2006 ha partecipato al “Grande Fratello“, mentre nel 2018-2019 a “L’Isola dei Famosi. Tuttavia è stata presente anche in alcuni film come “Un neomelodico presidente” diretto da Alfonso Ciccarelli.

Il suo sogno resta però ritornare a far parte del cast de “L’Isola dei Famosi“, e potrebbe accettare anche altri ruoli: “Mi auguro che in futuro mi prendano in considerazione, magari anche come inviata o come opinionista”.