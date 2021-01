Francesca Cipriani rivela: "Mario Ermito e Giacomo Urtis hanno consumato"

Negli ultimi giorni si sta parlando sempre più frequentemente di una possibile relazione tra Mario Ermito e Giacomo Urtis, entrambi concorrenti della quinta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Antonella Elia su Canale 5.

A lanciare per prima questa bomba è Franco Alajmo in una recente intervista a “Mattino Cinque”, ma questa voce viene confermata anche da Deianira Marzano. L’opinonista di Barbara D’Urso, con un post su Instagram, ha dichiarato: “Urtis mi ha rivelato che nella casa c’è stato un feeling, un certo affetto. […] Mario Ermito ho saputo che nella casa ti ficcavi nel letto di Giacomo e adesso dici che ti trasferisci a casa sua perché non hai un tetto tuo”.

Come riportato dal sito Isa e Chia, la conduttrice di “La pupa e il secchione – E viceversa” ha rilasciato un’intervista nella trasmissione radiofonica “Non succederà più“, condotta da Giada De Miceli su Radio Radio. L’ex bonas, oltre a parlare del suo lavoro, conferma le ultime indiscrezioni su Urtis ed Ermito rivelando: “Ora te lo dico io: hanno consumato, hanno fatto fiky fiky, ero qui nella camera di fianco, ho sentito tutto, lo devo dire”.

Nella trasmissione è presente anche Giacomo Urtis, il quale non conferma nè smentisce questa voce su Mario Ermito, dichiarando comunque che hanno cucinato qualcosa insieme. Sempre a proposito dell’attore, il chirurgo estetico rivela che attualmente si trova a Taranto nel suo appartamento.

Come svelato da “Isa & Chia” nella stessa intervista, Urtis parla anche di Tommaso Zorzi, uno dei più favoriti per la vittoria di questa quinta edizione del GF Vip, e lo etichetta come una bella persona, alla quale è impossibile non volere bene. Riusciremo a scoprire la verità sul rapporto tra Ermito e Urtis?