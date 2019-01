Francesca Cipriani parla di Matteo Salvini: "È un vero uomo, ci scriviamo su Instagram"

La showgirl Francesca Cipriani viene riconosciuta soprattutto per la sua presenza, come opinionista, a “Domenica Live” o “Pomeriggio Cinque“. In queste ore l’ex naufraga de “L’Isola dei Famosi” ha rilasciato un’intervista a “Un Giorno da Pecora“, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su Rai Radio 1, in cui parla anche del ministro dell’interno Matteo Salvini.

L’ex fidanzata di Giovanni Cottone si esprime in una maniera positiva su Matteo Salvini, dichiarando che tra i due c’è spesso uno scambio di messaggi su Instagram molto divertenti. In seguito lo etichetta anche come una persona molto affascinante anche se non l’ha mai visto dal vivo, e che ha una personalità vera.

L’intervista a Francesca Cipriani

Queste sono le parole dell’opinionista di Barbara D’Urso su Matteo Salvini: “Salvini? L’ho sempre stimato, gli scrivo su Instagram e lui mi risponde, spesso quando posta foto in cui mangia. Io magari gli scrivo ‘che buono, gnam gnam’ e lui mi risponde simpaticamente, con frasi carine, e con uno ‘gnam gnam’ di risposta. Ma lui risponde a tutti, è molto semplice, alla mano”.

In seguito decide di lodarlo anche sul lato caratteriale: “Salvini è un vero uomo, coraggioso, con gli attributi, è affascinante, anche se non l’ho mai visto dal vivo, lui ha una personalità vera”. Per di più, in una intervista a “Pomeriggio Cinque“, parlando di una rapina subita da lei, ha appoggiato le idee di Matteo Salvini sull’immigrazione: “Vorrei specificare che non sono razzista, ma chi viene nel nostro Paese da irregolare, senza arte né parte, e viene qui per delinquere, rubare, stuprare perché deve rimanere qui? Fa bene Salvini a ripulire un attimino tutto”

Per il momento, Matteo Salvini non ha ancora risposto alle belle parole di Francesca Cipriani. Non va escluso che possa farlo nelle prossime ore, poiché il vicepresidente del Consiglio del Governo Conte, che è molto attivo su Instagram, ha spesso risposto ai commenti positivi sulla sua risposta.