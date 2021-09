Francesca Cipriani parla del "GF Vip": "Sarò senza filtri e non fingerò per farmi amare dal pubblico"

Francesca Cipriani, dopo essersi invitata decine di volte durante le sue interviste, è riuscita finalmente a far parte del cast della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli dal 13 settembre.

Più volte la Cipry ha dichiarato di voler entrare nella casa con il solo scopo di chiudere un cerchio con il passato. Infatti l’ex opinionista ancora oggi sente di avere una sorta di debito con il “Grande Fratello Vip”, siccome la sua carriera televisiva è riuscita a prendere il volo grazie al reality.

L’intervista di Francesca Cipriani

In questi giorni la Cipriani ha rilasciato una piccola intervista al sito TGcom24, in cui parla ovviamente della sua avventura al “GF Vip”. Parlando del suo passato rivela che, rivela che prima della sua partecipazione al reality show, è stata conduttrice per un tg locale regionale, ma ovviamente la trasmissione condotta ai tempi da Barbara D’Urso le ha consentito di farsi conoscere da una platea molto più vasta.

Parlando più in particolare del “Grande Fratello Vip” afferma di essere pronta a portare tutta se stessa nella casa: “Io entro con grande tranquillità. Non sono un’arrivista, non mi piace sgomitare. Sono senza filtri, non fingo per blandire il pubblico che secondo me è sovrano, quello che decide va bene. Anche perché nei reality le strategie durano dalla sera alla mattina, alla fine vengono scoperte sempre. Io non sono né una strega né una stratega“.

A oggi ammette di conoscere solamente Giucas Casella, ove i due hanno partecipato insieme a “L’isola dei famosi”, sottolineando che si sono sentiti a telefono fino a settimane fa. Nonostante questo non si sente più rilassata dalla presenza dell’illusionista, giacché gli altri concorrenti pronti ad entrare nella casa per lei sono quasi del tutto sconosciuti.