Francesca Cipriani, il racconto del dramma: "Mi ha sequestrata e violentata"

La maggior parte del pubblico televisivo conosce bene il personaggio di Francesca Cipriani. Molto spesso è possibile vedere la ragazza presso il salotto del gossip di Barbara D’Urso, nei panni di opinionista. Ha fatto molto scalpore per i suoi continui interventi di chirurgia estetica, atti ad ingrandire il suo seno, facendolo divenire molto più grande e prosperoso.

Molta risonanza hanno assunto le sue esternazioni, fatte a favore del leader della Lega, Matteo Salvini, confermando il suo appoggio all’ex Ministro dell’Interno. Un personaggio quindi che sembra sia stato costruito con l’unico intento di voler riscuotere risonanza mediatica nel mondo del gossip, così da accrescere la sua fama.

Il dramma di Francesca Cipriani

Ma per la serie “mai giudicare un libro dalla copertina”, si scopre di recente che la ragazza ha un passato molto triste e drammatico. In un’intervista concessa al quotidiano “Libero“, la Cipriani si è lasciata andare in una confidenza mai fatta prima, nemmeno negli studi di Barbara D’Urso.

Una racconto davvero drammatico, incentrato sulla violenza; ecco quanto dichiarato dalla showgirl: “Era il mio primo lavoro, la commessa, ero in una boutique in Abruzzo, a Sulmona. Il proprietario dopo un po’ di tempo mi ha sequestrata, chiusa, e mi stava violentando. So cosa significa. Sono svenuta. Lui allora si è preoccupato, mi ha sentito il polso e si è fermato. Avevo 18 anni. È stato denunciato“.

Nonostante siano passati quasi vent’anni, la ragazza dichiara che quei ricordi appaiono oggi più vividi che mai: “Le cicatrici non si rimarginano, mi hanno aiutata i miei genitori, mi sono data forza da sola“. Non solo, si apprende anche che la Cipriani da giovane sia stata affetta da una malformazione al seno, costringendola alla tenera età di 12 anni a sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica.

Un passato molto travagliato per la ragazza che per fortuna oggi può raccontare con fare risoluto e determinato. A breve sarà possibile vedere la Cipriani condurre insieme ad Andrea Pucci, la prossima edizione de “La pupa e il secchione“, su Italia 1.