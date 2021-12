Francesca Cipriani, il figlio segreto del fidanzato Alessandro Rossi: il rumor

Uno dei personaggi più amati di questa edizione del “Grande Fratello Vip“, parliamo di Francesca Cipriani. La donna, grazie ai suoi modi di fare spesse volte esuberanti, stravaganti e sopra le righe, è riuscita a suo modo nell’intento di farsi amare, nella casa ma soprattutto dal pubblico da casa. Numerosi sono infatti gli episodi di Francesca che hanno anche saputo scaldare il cuore, come quella proposta di matrimonio ricevuta di recente dal suo fidanzato.

Il fidanzato della Cipriani, Alessandro Rossi, spesse volte è entrato nella villa di Cinecittà, per stare vicino a Francesca, confortarla e darle la forza adeguata per continuare ad affrontare questo percorso nel migliore dei modi, soprattutto ora, durante le vacanze natalizie, in cui la donna è lontana da lui e dai suoi affetti a lei più cari.

Il fidanzato di Francesca e il figlio segreto

Di recente Rossi ha persino fatto la proposta di matrimonio alla Cipriani, un impegno non da poco che di sicuro manterrà non appena la ragazza uscirà dal gioco. Ecco infatti cosa dichiarò durante la sua proposta di matrimonio: “Sono qui per dirti delle cose importanti. Non riesco a seguirti tanto per via del lavoro e spero per questo tu mi ami come prima […] È cambiato che il mio amore è sempre più grande ed è cambiato che quando sono a lavoro tutti mi chiedono di noi“.

Infine, Alessandro continua il discorso, dichiarandosi apertamente: “Quello che ti voglio dire è che la felicità per me è crescere insieme, quelle piccole cose che mi dai tu e nessuno me la può dare. Voglio chiederti se vuoi diventare mia moglie. Sono molto innamorato di te e voglio dirti di passare il resto della mia vita con te. Volevo invecchiare con te. Io ti amo“.

Tutto questo ovviamente è molto bello ed emozionante, se non fosse per un rumor che da qualche tempo sta circolando sul conto Alessandro. Stando a quanto riportato dal magazine di Riccardo Signoretti, direttore della rivista “Nuovo“, pare che Rossi abbia già un figlio. Una fonte anonima infatti ha dichiarato che questo bambino oggi avrebbe già tre anni e che la Cipriani è già a conoscenza di tutto. Ovviamente tutto questo è ancora da confermare, ma vedremo nelle prossime puntate se Signorini prenderà o meno la palla al balzo ed affronterà l’argomento.