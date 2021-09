Francesca Cipriani: confronto-scontro con il Ken Umano al GF Vip? Il retroscena

Svelato il cast ufficiale del Grande Fratello Vip. La sesta edizione inizia lunedì 13 settembre in prima serata su Canale 5. Finalmente sono state sciolte le riserve sui nuovi concorrenti che sono stati ufficializzati dal rotocalco Tv Sorrisi e Canzoni. Tra i 22 Vipponi scelti dalla produzione ci sarà anche Francesca Cipriani.

Classe 1984, si è fatta conoscere al grande pubblico con la partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello versione classica. Successivamente ha partecipato a diverse trasmissioni Mediaset come La Pupa e il Secchione, Colorado, Trasformat, Grand Hotel Chiambretti e L’Isola dei Famosi.

E’ stata una delle opinioniste chiamate in più occasioni da Barbara d’Urso. In una recente intervista a Chi ha dichiarato di partecipare al GF Vip perché è una grande vetrina ed è un’amante dei reality. Conosce Adriana Volpe abbastanza bene e c’è grande simpatia. Tuttavia ha dichiarato di temere un po’ Sonia Bruganelli, opinionista di Alfonso Signorini, anche se la trova molto simpatica.

Nella Casa incontrerà di nuovo Giucas Casella, grande amico dai tempi de L’Isola dei Famosi. Prima di giudicare le persone proverà a conoscere tutti e cercherà di andare d’accordo con i suoi compagni d’avventura. Questo nuovo viaggio all’interno del reality potrebbe nascondere un imprevisto.

Rodrigo Alves, oggi si chiama Jessica ed è noto per essere stato il Ken Umano, vorrebbe partecipare al Grande Fratello Vip. Alberto Dandolo, nella sua rubrica che cura per il settimanale Oggi, ha fatto sapere che non avrebbe preso bene l’imminente ingresso di Francesca Cipriani nella Casa più spiata d’Italia come concorrente di Alfonso Signorini.

Riuscirà a raggiungerla? Le due sono state paparazzate in più occasioni durante alcune uscite. Le forme attuali di Jessica hanno davvero poco da invidiare a quelle dell’ex volto de La Pupa e il Secchione, da sempre super maggiorata. Insomma, insieme fanno una coppia davvero esplosiva. L’ex Ken potrebbe entrare al GF Vip per un confronto con Francesca Cipriani? Il loro rapporto amichevole è cambiato?