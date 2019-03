Francesca Cipriani annuncia uno striptease se la Lega raggiungerà il 40% alle elezioni europee

In passato Francesca Cipriani aveva più di una volta espresso parole di ammirazione verso Matteo Salvini. Giudicato un uomo coraggioso con tanto di attributi, per la prorompente showgirl di origini abruzzesi il ministro degli Interni è un vero idolo dotato di una forte personalità.

Solo qualche settimana fa aveva anche dichiarato di tenersi in contatto con lui via social. Il leader del Carroccio le risponderebbe soprattutto nei momenti in cui mangia, utilizzando delle frasi carine o più semplicemente con dei classici “gnam gnam”. Sul punto la celebre protagonista della sesta edizione del reality show Grande Fratello, ha voluto sottolineare che il vicepremier è davvero una persona molto semplice e alla mano, la cui indole lo porta a rispondere a tutti.

Ma il suo trasporto verso una delle colonne dell’attuale esecutivo giallo-verde non finisce qui. Ospite di Un giorno da Pecora, celebre trasmissione di Rai Radio 1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, la bionda più procace della televisione italiana si è voluta lanciare con una promessa che riguarda la prossima tornata elettorale.

Esattamente tra due mesi, gli elettori italiani saranno chiamati alle urne per scegliere i deputati che rappresenteranno i paesi membri dell’Unione all’interno del parlamento europeo. Come spesso succede in questi casi, le elezioni europee si tramutano in un test con il quale toccare con mano qual è il sentimento politico presente all’interno di ogni paese.

Sul punto Francesca Cipriani non ha nascosto di tifare per la Lega, aggiungendo che qualora la formazione politica riuscirà a sfondare il tetto del 40%, non sarebbe da escludere un suo striptease in Piazza del Duomo a Milano. Ma la sua devozione verso quello che è sempre più il primo partito del Paese, non termina qui. Alla domanda su di una sua possibile candidatura alle europee, ha ammesso che l’idea in fin dei conti non le dispiacerebbe. “Candidarmi con la Lega alle europee? Potrei essere Supercipri, la paladina che cambierà il mondo, come il mio personaggio di Colorado”.