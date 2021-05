Francesca Brambilla, la Bona Sorte di "Avanti un altro!": "Mi piacerebbe partecipare al GF Vip"

Francesca Brambilla ha conquistato la sua notorietà in TV grazie al ruolo di Bona Sorte ad “Avanti un altro!“, il quiz condotto da Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti. Prima di questa esperienza partecipa alle selezioni di Miss Italia, che poi decide di abbandonare per la gelosia del suo fidanzato dei tempi.

Intervistata dal sito “Super Guida Tv” svela di essere molto felice per il ruolo che è riuscita a ritagliarsi nella trasmissione, siccome si respira un’aria molto familiare con il cast. Nonostante questo ammette di voler provare nuove avventure e non le dispiacerebbe far parte del “Grande Fratello Vip“, che ha dovuto rifiutare in passato.

Francesca Brambilla e il futuro televisivo

Come ricordato dal sito, Francesca sui social durante la scorsa estate ha annunciato il suo allontanamento da “Avanti un altro!” e in questa intervista ne spiega il motivo: “Dovevo partecipare al ‘Grande Fratello Vip’ ma poi mi ero fidanzata. La redazione cercava una persona single e quindi ho rinunciato. Sono tornata così ad ‘Avanti un altro!’. Nel programma si respira un clima talmente familiare che non riuscirei ad abbandonarlo”.

Al momento però non esclude nulla per il suo futuro lavorativo e nei suoi pensieri resta sempre una possibile partecipazione ad un reality show: “In futuro mi piacerebbe partecipare al “Grande Fratello Vip” anche se al contempo mi dispiacerebbe lasciare però “Avanti un altro!”. Sarei combattuta”.

La sua esperienza ad “Avanti un altro!”

Parlando del quiz condotto da Paolo Bonolis, di cui dichiara più volte di esserne molto affezionata, ricorda di aver partecipato ai casting per puro caso, spinto dal suo ex manager. Inizialmente svela di non essere stata presa, ma dopo due mesi riceve la chiamata dagli autori e alla fine viene inserita nel cast.

Proprio parlando del cast la definisce come una famiglia, siccome ha stretto un bel rapporto con tutti ma in particolar modo con lo Iettatore, cioè l’attore Franco Pistoni: “E’ una persona molto chiusa e cupa, bisogna saperlo prendere. Con gli anni ho conosciuto una persona comica e simpatica. Ho capito come l’apparenza possa trarre in inganno. Ad oggi posso dire che con lui ho stretto una delle amicizie più belle della mia vita. Gli voglio molto bene”.