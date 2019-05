Francesca Barra annuncia la perdita del bambino che aspettava da Claudio Santamaria

Francesca Barra, giornalista e scrittrice, è tornata a far parlare di sé per un fatto doloroso che la riguarda, cioè la perdita del bambino che aspettava dal compagno, l’attore Claudio Santamaria; a divulgare la triste notizia è stata la stessa Barra con un emozionate post sui social, dove si legge tutto il suo dolore di questo momento.

Neanche qualche settimana fa la celebre giornalista ed opinionista del programma “CR4 – La Repubblica delle donne“, aveva spoilerato la sua nuova gravidanza durante un acceso confronto con il controverso farmacista ed ex gieffino Alberico Lemme a “Live – Non è la D’Urso“, una notizia che aveva riempito di gioia i suoi fan così come quelli del compagno, il celebre attore Claudio Santamaria.

Il triste annuncio di Francesca Barra

Francesca Barra ha deciso di dare personalmente il triste annuncio della perdita del figlio tanto voluto e atteso, pubblicando un post sui suoi profili social, evitando così che la notizia venga fuori in modi più indelicati, in tal senso le sue parole: “Io e Claudio stiamo vivendo uno dei momenti più dolorosi della nostra vita“.

La Barra ha quindi proseguito che sono stati tante le persone a tifare per loro e per il loro amore, così come per il loro bambino, e per questo motivo arriva il ringraziamento da parte della giornalista, che ora vuol essere la prima a raccontare ai suoi sostenitori il suo dolore, perché il calore dei familiari, degli amici discreti, degli sconosciuti che sono stati coinvolti in tante gioie e tante fatiche non è mai scontato o dovuto.

L’affetto e l’amore ricevuto in tutto questo periodo dalla coppia diventerà lo strumento per lenire la loro grande ferita, la dolorosa perdita del bambino. Quindi Francesca ha parlato dei sogni e delle gioie che erano aggrappate al cuoricino del suo bebè; un bambino che non avevano ancora abbracciato ma che già amavano e che ha lasciato un vuoto immenso: “Il nostro bimbo, tanto cercato, tanto voluto, che finalmente era dentro di me contagiandoci con gioie e progetti e con cui poi abbiamo lottato aggrappandoci alla più piccola e improbabile speranza, ha interrotto il suo cammino prematuramente lasciando un vuoto che non riusciamo a riempire con nulla“.

Francesca si scopre improvvisamente fragile e vulnerabile, senza arimo di difesa, nell’impossibilità di produrre il miracolo per salvare il figlio; non c’è sollievo o fortuna precedente che possa compensare questo grande dolore, che suscita tante domande senza risposta. La coppia ora chiede un rispettoso quanto comprensibile silenzio.